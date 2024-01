Presentato a Napoli ‘Overgreen’, il nuovo libro di Salvatore Di Bartolo

Grande successo di pubblico anche per la tappa partenopea

Si è svolta nella serata di ieri, venerdì 26 gennaio, presso la Sala Domus Ars della Chiesa San Francesco delle monache, a Napoli, la presentazione di ‘Overgreen – L’altra faccia della rivoluzione verde’, l’ultimo libro del prof. Salvatore Di Bartolo, docente, saggista e giornalista di origini siciliane, pubblicato lo scorso mese di giugno con la casa editrice romana ‘La Bussola’.

Il saggio di attualità – politica, che in queste ultime settimane sta riscuotendo un ottimo successo di vendite, è impreziosito dalla prefazione illustre del Sottosegretario di Stato Vittorio Sgarbi e analizza criticamente le direttive green in fase di adozione in sede comunitaria, nonché i tratti distintivi di quella che Di Bartolo definisce senza mezzi termini ‘la religione climatista’.

Nel corso dell’evento, l’autore ha illustrato all’attenta platea partenopea le possibili ricadute per i Paesi dell’area UE da un punto di vista socio – economico, occupazionale e culturale connesse al recepimento delle suddette direttive, non risparmiando, peraltro, delle pesanti critiche nei confronti di coloro che Salvatore Di Bartolo bolla come ‘proseliti del sacro culto green’.

All’incontro di ieri, moderato dal conduttore di Radio Libertà Piervittorio Scimia, sono intervenuti insieme al professor Di Bartolo: il Senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, il Capogruppo della Lega in Regione Campania Severino Nappi e il professor Rocco Romeo, giornalista televisivo e docente.