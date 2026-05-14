Presentato a Napoli il Progetto ‘Prevenzione Melanoma’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è tenuta questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Prevenzione Melanoma’.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli in sinergia con le Associazioni di Volontariato APS Ex Lanificio Sava, ODV ‘Sarò con te’ e i medici specialisti del Centro Medico G.M.P. Salus, offrirà alla cittadinanza visite dermatologiche e mappatura dei nevi a titolo completamente gratuito.

Il progetto, coordinato dall’Assessore alla Salute Vincenzo Santagada e fortemente sostenuto dal

Sindaco Gaetano Manfredi, si avvarrà di un’unità mobile sanitaria – camper medico – adeguatamente attrezzata che percorrerà l’intero territorio cittadino da maggio a novembre 2026.

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha dichiarato:

La tutela della salute pubblica è una priorità assoluta di questa Amministrazione. Con questo progetto non offriamo solo un servizio medico gratuito, ma lanciamo un messaggio di civiltà: la diagnosi precoce salva la vita.

La prevenzione è un gesto di responsabilità verso se stessi e la comunità.

Ringrazio i partner e i medici che hanno reso possibile questa iniziativa, dimostrando che la collaborazione tra istituzioni e terzo settore è la chiave per rispondere concretamente ai bisogni dei napoletani.