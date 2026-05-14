Presentato a Napoli il Progetto ‘Prevenzione Melanoma’

Screening Dermatologici Gratuiti in tutte le 10 Municipalità
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Si è tenuta questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Prevenzione Melanoma’.
L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli in sinergia con le Associazioni di Volontariato APS Ex Lanificio Sava, ODV ‘Sarò con te’ e i medici specialisti del Centro Medico G.M.P. Salus, offrirà alla cittadinanza visite dermatologiche e mappatura dei nevi a titolo completamente gratuito.
Il progetto, coordinato dall’Assessore alla Salute Vincenzo Santagada e fortemente sostenuto dal
Sindaco Gaetano Manfredi, si avvarrà di un’unità mobile sanitaria – camper medico – adeguatamente attrezzata che percorrerà l’intero territorio cittadino da maggio a novembre 2026.
Il Sindaco Gaetano Manfredi ha dichiarato:
La tutela della salute pubblica è una priorità assoluta di questa Amministrazione. Con questo progetto non offriamo solo un servizio medico gratuito, ma lanciamo un messaggio di civiltà: la diagnosi precoce salva la vita.
La prevenzione è un gesto di responsabilità verso se stessi e la comunità.
Ringrazio i partner e i medici che hanno reso possibile questa iniziativa, dimostrando che la collaborazione tra istituzioni e terzo settore è la chiave per rispondere concretamente ai bisogni dei napoletani.
Sull’importanza del supporto tecnico e specialistico è intervenuta la dott.ssa Maria Teresa Ferrari, titolare del Centro Medico Polidiagnostico GMP Salus:
Mettere a disposizione le nostre competenze e le tecnologie diagnostiche per questa iniziativa è per noi un dovere sociale.
Il melanoma è un tumore silente ma aggressivo: attraverso la mappatura dei nevi eseguita sul camper dai nostri specialisti, vogliamo abbattere le barriere d’accesso alla prevenzione e fornire ai cittadini uno strumento di diagnosi rapido ed efficace direttamente sotto casa.
L’iniziativa punta a sensibilizzare la popolazione sui rischi legati ai tumori della pelle.
All’incontro hanno preso parte anche Nunzio Esente, Presidente Ex Lanificio Sava, e il dott. Luigi Coronella, coordinatore dell’équipe medica.
L’Assessore alla Salute Vincenzo Santagada ha aggiunto:
Abbiamo voluto fortemente un calendario capillare che abbracciasse l’intera città. Grazie all’unità mobile, portiamo gli specialisti direttamente nelle piazze, riducendo le distanze tra cittadini e sanità.
È un impegno concreto per la medicina di prossimità, fondamentale per intercettare tempestivamente patologie che, se diagnosticate precocemente, possono essere curate con successo.
Calendario delle tappe, ore 08:30 – 12:30:
Come riportato nel materiale informativo del progetto melanoma.png, le date previste sono:
• Municipalità 1: Piazza S. Maria degli Angeli – 16/05/2026
• Municipalità 7: Cupa Carbone – 23/05/2026
• Municipalità 5: Piazza Degli Artisti – 13/06/2026
• Municipalità 3: Piazza Sanità – 27/06/2026
• Municipalità 6: Ingresso Parco Troisi – 04/07/2026
• Municipalità 2: Piazza Dante – 11/07/2026
• Municipalità 4: Via Colonnello G. Pepe (c/o GMP) – 30/07/2026
• Municipalità 8: Metropolitana Scampia – 26/09/2026
• Municipalità 9: Via Epomeo – 07/11/2026
• Municipalità 10: Viale Campi Flegrei – 22/11/2026
Le prestazioni includono visita specialistica e mappatura dei nevi. Ulteriori informazioni saranno disponibili sui canali istituzionali del Comune di Napoli.