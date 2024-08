Presentato a Castellabate (SA) il Book sharing

Nel Comune cilentano prosegue la promozione e la condivisione della lettura

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Comune di Castellabate (SA) continua le iniziative legate alla libera condivisione e alla diffusione dei libri in tutta la comunità.

Dopo l’ottimo successo con il progetto delle ‘Casette del libro’ negli scorsi mesi, nella giornata di venerdì 16 agosto, si è tenuta la presentazione del Book sharing.

L’iniziativa è finalizzata a promuovere la libera condivisione dei libri, per generare un fruttuoso meccanismo di diffusione da parte di tutti i cittadini ed in particolar modo dei più giovani.

Per l’occasione, l’Associazione Culturale ‘Liberalibri’, ha donato al Comune di Castellabate circa 300 libri, quale prima tranche, per arricchire il patrimonio librario disponibile ai fruitori delle ‘Casette del Libro’ presenti in diversi punti del territorio.

Alla manifestazione hanno partecipato il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, il fiduciario CONI, Natalino Russo, il referente per la Promozione turistica e culturale, Enrico Nicoletta.

Coordinatore dell’incontro il giornalista Antonio Grilletto, divulgatore del territorio e scrittore della biografia del Beato Simeone.

Per la speciale presentazione è intervenuto anche l’Abate Ordinario di Cava, Michele Petruzzelli.

L’evento è stato organizzato dal Presidente della Lega Navale di Castellabate, Marco Mansueto.

Partner dell’iniziativa l’associazione, senza fini di lucro ‘Liberalibri’, con il Presidente, Vincenzo De Rosa e la Professoressa dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Maria Gabriella De Santis.

Il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, afferma: