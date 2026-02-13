Presentato a Caserta il CalendEsercito 2026: Lo giuro!

Presentata a Caserta l’opera editoriale sul significato del giuramento e dei valori che guidano i militari di tutte le generazioni

NelSalone degli Specchi del Circolo Nazionale di Caserta è stato presentato il Calendario dell’Esercito 2026, dedicato al tema ‘Lo giuro!’.

L’evento, moderato dal Colonnello Valentino de Simone, Vice Comandante della Brigata bersaglieri ‘Garibaldi’, ha avuto come relatori l’Avvocato Alberto Zaza d’Aulisio, storico e scrittore del capoluogo di Terra di Lavoro, e il Tenente Marco Tasso, del 21° Reggimento Genio Guastatori.

Il CalendEsercito 2026 racconta i valori fondamentali dell’Esercito, Patria, disciplina, onore, dovere, valore e lealtà, attraverso un incontro vivo tra immagini e parole.

Le illustrazioni, realizzate a mano, raffigurano la dimensione etica, storica e spirituale dell’essere militare. È un racconto che mette in evidenza i principi che guidano gli uomini e le donne che servono l’Italia con coraggio, responsabilità e passione

Il tema prescelto, ‘Lo giuro!’ richiama idealmente l’80° anniversario della legge n. 478 del 1946, che definì la formula del giuramento per gli appartenenti alle Forze Armate.

Un gesto potente e sempre attuale: un impegno profondo che ogni soldato condivide con la Patria, con la sua storia e con tutti coloro che hanno servito l’Italia. I testi sono stati scritti dagli allievi degli Istituti di Formazione dell’Esercito e offrono la prospettiva sul significato del giuramento delle nuove generazioni.

Presente anche un Infoteam che, al termine dell’evento, ha fornito agli studenti presenti tutte le indicazioni sui percorsi formativi e sulle prospettive di carriera nell’Esercito.

Come per le edizioni precedenti, una quota del ricavato delle vendite del CalendEsercito verrà devoluta all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani e i Militari di Carriera dell’Esercito, ONAOMCE.

L’Opera Nazionale assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei militari di truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.

La ventinovesima edizione del calendario dell’Esercito, licenziata da Difesa Servizi, partecipata del Ministero della Difesa, e realizzata grazie alla collaborazione con i partner istituzionali Leonardo S.p.A., IDV, Iveco Defence Vehicles, Rheinmetall, Beretta e Vittoria Assicurazioni, potrà essere acquistata presso i punti vendita di Giunti Editore.