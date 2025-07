In programma presso l’Università di Salerno dal 1° al 5 agosto

Trentatré università coinvolte, 44 squadre europee provenienti da 17 nazioni, 250 tra atleti e tecnici e oltre 130 gare ufficiali che si svolgeranno presso gli impianti sportivi del Campus di Fisciano dell’Università di Salerno.

Sono questi i numeri dell’European Universities 3×3 Basketball Championships 2025 – uno dei campionati più emozionanti del calendario sportivo universitario europeo – che anticipa l’EUG Salerno 2026: i Giochi Universitari Europei, che il prossimo anno porteranno in Campania circa 4.000 partecipanti.

Organizzato dall’Università degli Studi di Salerno, dal CUS Salerno e dall’ADISURC, Azienda per il diritto allo studio della Regione Campania, con il contributo della Regione Campania e con il supporto della FederCUSI e della FISU, l’evento sportivo è stato presentato questa mattina presso l’Ateneo salernitano dal Magnifico Rettore Prof. Vincenzo Loia, dal Presidente del CUS Salerno Avv. Lorenzo Lentini e dal Presidente EUSA Adam Roczek, alla presenza anche del Vicepresidente della Regione Campania On. Fulvio Bonavitacola.

Nel corso della conferenza stampa è stato reso noto anche il fitto programma di attività collaterali, tra eventi culturali e di intrattenimento, organizzati per stimolare l’incontro interculturale tra gli atleti e il territorio e valorizzare, al contempo, il patrimonio locale.

Gli European Universities 3×3 Basketball Championships 2025 saranno, infatti, occasione per far conoscere ai circa 250 partecipanti anche le bellezze della provincia di Salerno e far apprezzare le tipicità locali che rappresentano un autentico valore aggiunto per il territorio.

La cerimonia di apertura dell’evento, che tra le gare sportive in programma ospita anche quelle di tre tornei individuali, Shoot Out maschile, Shoot Out femminile e Dunk Contest maschile, si svolgerà venerdì 1° agosto presso l’Aula Magna, che farà da magnifica cornice alla sfilata delle squadre, dove le delegazioni sventoleranno con orgoglio le proprie bandiere, creando un’atmosfera di autentica internazionalità.

Ad aprire la conferenza, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno prof. Vincenzo Loia, che ha dichiarato:

UNISA è pronta a dare prova del suo saper fare comunità con e grazie ai valori dello Sport. I numerosi impianti distribuiti nei campus di Fisciano e Baronissi e, con essi, le variegate discipline offerte all’utenza universitaria e al territorio, sono il segno più tangibile di come da sempre la leva dello Sport abbia un ruolo preminente nel nostro contesto universitario, rappresentando il link diretto tra la crescita e la formazione di nostri studenti e delle nostre studentesse. Lo sport è sacrificio, responsabilità e rispetto dell’altro. Soprattutto lo sport per noi è incontro. E la nostra Università, per la sua configurazione spaziale di “piccola città” che riunisce in due grandi campus la totalità di strutture e servizi per l’utenza, ha impresso nel suo Dna proprio i valori della condivisione e della socializzazione.

Austria, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Turchia, Ucraina e Ungheria sono le nazioni partecipanti alla manifestazione promossa da FISU e Federazione Italiana dello Sport Universitario sotto l’egida dell’European University Sports Association, EUSA, e coordinata per questa tappa italiana dal CUS Salerno, il centro sportivo ufficiale dell’Università di Salerno che figura tra le eccellenze nello sport universitario e svolge un ruolo chiave nella promozione dell’attività fisica tra studenti e personale universitario.

Adam Roczek, Presidente di EUSA, ha dichiarato:

È per me un grande piacere porgervi il saluto dell’European University Sports Association in una giornata molto speciale. Oggi, infatti, celebriamo il conto alla rovescia: mancano meno di 365 giorni alla cerimonia di apertura degli European Universities Games che si terranno a Salerno nel 2026. L’Università di Salerno, il CUS Salerno, la FederCUSI, insieme ai partner locali di EUSA, stanno lavorando al meglio per rendere questo evento indimenticabile per i oltre 4.000 studenti – atleti che arriveranno in Italia il prossimo anno. Ma lo sport universitario è molto più di una semplice competizione: è amicizia, è gioia, è costruire ponti tra nazioni e persone. Non vedo l’ora di rivedervi a Salerno il prossimo anno. Ricordate, la passione non finisce mai!

L‘European Universities 3×3 Basketball Championships, torneo che si svolge a cadenza biennale e inserito tra le discipline sportive universitarie dopo che, da streetball, si è trasformato in fenomeno globale.

Per Salerno, è un’anticipazione degli European Universities Games, EUG, i Giochi Universitari Europei che nel 2026 saranno infatti ospitati proprio dai Campus di Fisciano e Baronissi con un fitto calendario di eventi sportivi, a seguito della conclusione del processo di candidatura avvenuto nell’aprile 2022.

Il Presidente del CUS Salerno, Avv. Lorenzo Lentini, ha sottolineato:

La tappa salernitana degli European Universities 3×3 Basketball Championships è un appuntamento che rappresenta molto più di una semplice competizione sportiva: è la celebrazione dei valori che uniscono lo sport universitario europeo. Il CUS Salerno e FederCUSI, in stretta collaborazione con EUSA, con l’Università di Salerno e con l’ADISURC, hanno lavorato con dedizione e passione per realizzare questo progetto. Il sostegno della Regione Campania e di tutto il territorio che abbraccia la nostra Università, insieme agli enti locali, ha reso possibile questa sfida organizzativa che rappresenta anche un importante banco di prova in vista dei Giochi Europei Universitari del 2026, un’occasione unica per far conoscere al mondo le eccellenze degli impianti sportivi universitari e dell’Università degli Studi di Salerno, contribuendo al processo di internazionalizzazione del nostro Ateneo. Nella nostra Università, lo sport e il CUS Salerno hanno sempre rivestito un ruolo centrale come catalizzatori di scambi culturali e ponti di dialogo tra diverse tradizioni, favorendo quella crescita umana e formativa che è l’essenza stessa dell’esperienza universitaria. Gli European Universities 3×3 Basketball Championships, dal 1° al 5 agosto, trasformeranno il Campus di Fisciano in un crocevia di eccellenza sportiva e culturale europea.

Il Vicepresidente della Regione Campania, On. Fulvio Bonavitacola, ha detto:

L’Europa è un riferimento valoriale, culturale e di grandi messaggi universali. E deve riaffermare la grande valenza di riferimento di questo mondo nuovo che ci è di fronte. Lo sport è essenziale per questo processo. I tedofori quando portavano la fiaccola fermavano le guerre dell’antica Grecia, poi le guerre hanno fermato le fiaccole. Quindi siamo andati indietro. I valori sportivi, universali, dell’amicizia sono la via maestra per costruire la nuova Europa che vogliamo. Lo sport oggi è uno dei pochi terreni di confronto e anche di costruzione di una comunità umana, in primo luogo europea e non solo. Viviamo in un mondo che sembra a volte andare a marcia indietro la nuova classe dirigente esce dall’università e se questa ha una dimensione comunitaria, universale, di solidarietà che viva i valori dello sport come valori universali sarà una classe dirigente alla quale possiamo guardare con fiducia. Ogni grande evento è un attrattore a tutti i livelli sia direttamente sia come contributo alla reputazione generale di un territorio. Un territorio ha bisogno di una sua reputazione, di una sua credibilità, di una sua autorevolezza. Così quando si parla della Campania non si pensa più a cose negative come negli anni passati spesso è accaduto, ma si pensa alle cose belle. Eventi come questo contribuiscono esattamente a creare questa reputazione positiva.

Diventato popolare tra i giovani per la sua dimensione inclusiva, questa variante del basket, ispirata allo streetball, è una delle discipline sportive più emozionanti inserite nel calendario sportivo universitario europeo.

Contraddistinto da un ritmo più elevato, dalla velocità delle azioni, dalla precisione dei passaggi e dal grande lavoro di squadra, questo sport si presenta accessibile e inclusivo, grazie anche al forte legame con la cultura di strada.

Per effetto della sua diffusione è nato così l’European Universities 3×3 Basketball Championships, che nell’ultima edizione, svoltasi nel 2023 presso l’Università di Debrecen in Ungheria, ha visto trionfare la Vasyl Stefanyk University dell’Ucraina e la Vytautas Magnus University della Lituania, rispettivamente nei campionati femminili e maschili.

