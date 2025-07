Presentate a Palazzo Pirelli le missioni internazionali di ABIL

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è svolta questa mattina, presso la prestigiosa sede di Palazzo Pirelli, la conferenza stampa ‘Una tradizione viva, dal lago al mare – Il viaggio delle barche storiche lariane a Venezia e Orléans’, organizzata per presentare le due missioni internazionali dell’Associazione Barche in Legno di Lecco, ABIL: la partecipazione alla Regata Storica di Venezia e al Festival della Loira di Orléans, giunto alla sua dodicesima edizione.

All’incontro hanno preso parte il Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Federico Romani, il Consigliere Regionale lecchese Giacomo Zamperini, il Presidente di ABIL Lecco Nadir Pellegrini, il Sindaco di Bellano e Vicepresidente dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori Antonio Rusconi, l’Assessore di Premana e Assessore della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera Giovanni Gianola, e il Consigliere comunale della città di Orléans, Jean-Pierre Gabelle.

Il Consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini ha commentato:

In quest’ottica, lancio la proposta di un ‘Festival delle Barche Storiche Lariane’ sul lago di Lecco, per dare continuità a questo percorso di valorizzazione e crescita.

Eventi come la Regata Storica di Venezia e il Festival della Loira ci invitano a investire di più nel turismo lento e sostenibile, anche attraverso progetti legati alla figura di Leonardo a Imbersago.

ABIL è un vero presidio culturale che merita il pieno sostegno delle istituzioni per il valore strategico che riveste nella promozione turistica, culturale e sociale del nostro territorio.

Le missioni di ABIL rappresentano molto più di semplici trasferte: sono occasioni concrete per valorizzare la nostra identità culturale e costruire ponti tra territori.

Nadir Pellegrini, Presidente dell’associazione, ha dichiarato:

ABIL è impegnata nel recupero, nella ristrutturazione e nella valorizzazione delle imbarcazioni tradizionali in legno del Lario.

A settembre, ABIL rappresenterà Lecco e il Lario al Festival della Loira di Orléans, con una delegazione di circa 60 persone. Tre stand tematici lungo la Loira offriranno attività esperienziali, degustazioni a base di misultin e polenta, laboratori artigianali, racconti, esposizioni tecniche e la possibilità di salire a bordo delle imbarcazioni tradizionali.

In parallelo, il 7 settembre, le barche lariane sfileranno per il terzo anno consecutivo alla Regata Storica di Venezia, con cinque ‘Lucie’ condotte da vogatori in costume premanese.

Dal 2022, ABIL è infatti l’unica realtà extra-veneziana invitata a partecipare ufficialmente al corteo, a testimonianza della profonda affinità tra le imbarcazioni lariane e la tradizione remiera della Serenissima.