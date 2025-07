Presentata XXII edizione del Positano Teatro Festival

Premio Annibale Ruccello all’attrice Mariangela D’Abbraccio, Premio Gerardo D’Andrea a giovani autori e talenti della scena Antimo Casertano e Greta Esposito e Premio Pistrice – Città di Positano al musicista, cantante, attore Giovanni Mauriello

Riceviamo e pubblichiamo.

La XXII edizione del Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello, diretto da Antonella Morea e ideato da Gerardo D’Andrea, omaggia l’attore e regista Luca De Filippo, a dieci anni dalla sua prematura scomparsa, con uno spettacolo nato attorno ad alcune poesie di Eduardo e musicate da Antonio Sinagra, e realizzato da amici con cui ha condiviso le tavole del palcoscenico.

Luca De Filippo ha portato avanti, valorizzato e potenziato l’eredità del padre non solo in teatro ma anche nell’impegno civile che lo ha contraddistinto fino alla fine.

Lo si legge sul sito della Fondazione Eduardo De Filippo.

Positano con le tre isole dei Galli sono stati i luoghi a lungo amati da Eduardo e da Luca in particolare, che aspettava l’estate e

quei mesi di libertà zingaresca tra scogli e mare mentre Eduardo si riposava, scriveva e intratteneva i pochi ospiti in un teatrino che si era costruito.

Il ricordo di Luca – oltre alle tante commedie e ai personaggi interpretati con il padre e con la sua compagnia fondata nel 1981 – va a quel maggio del 2003, con il debutto al Teatro San Carlo, con la regia di Francesco Rosi, della nuova messa in scena di ‘Napoli Milionaria!‘, a distanza di quasi sessant’anni dalla prima storica rappresentazione del 25 marzo 1945, dove interpretava Gennaro Iovine, accanto lui l’attrice Mariangela D’Abbraccio, che, infatti, riceverà nella serata inaugurale il Premio Annibale Ruccello 2025, che consiste in un’opera dell’artista Domenico Sepe.

La serata sarà presentata dall’attrice Martina Carpi.

L’intreccio tra la musica colta e il teatro diventa un’armonica grammatura per il tributo al Maestro Roberto De Simone, un genio assoluto della musica, del teatro e della cultura, a pochi mesi dalla sua scomparsa.

Nelle vesti di compositore e musicologo ha creato una simbiosi tra musica popolare e musica colta, lasciando un immenso patrimonio artistico che si compone di opere, saggi, dischi, pubblicazioni, composizioni, regie.

Un racconto appassionato della sua vita e del suo immenso valore artistico si potrà rivivere nello spettacolo dedicato in questa edizione del Festival a Fred Buscaglione, musicista, polistrumentista, in grado di suonare dal contrabbasso al violino, al pianoforte, alla tromba, che fu protagonista emblematico di quell’epoca dei locali notturni.

Anche attore in diversi film, è considerato un personaggio cult degli anni ’50 che è riuscito a portare il jazz al grande pubblico.

Il Sindaco di Positano, Giuseppe Guida, dichiara:

In occasione della XXII edizione del Positano Teatro Festival – Premio Annibale Ruccello, la nostra città rinnova con orgoglio il suo legame profondo con l’arte, il teatro e la memoria. Il tema scelto quest’anno, ‘Il Suono della Memoria’, non è solo un omaggio, ma un atto di responsabilità culturale: dare voce a ciò che è stato, affinché continui a vivere nel presente e a ispirare il futuro. Positano, luogo di bellezza e creatività senza tempo, si fa messaggero ai posteri della memoria di tre grandi protagonisti del teatro e della musica: Luca De Filippo, Roberto De Simone e Fred Buscaglione, artisti che hanno vissuto l’arte in modo totalizzante, con passione e dedizione assoluta, lasciando un segno indelebile nella nostra cultura. Questa edizione del Festival è una festa della memoria viva, che attraversa le generazioni e si fa ascoltare nel cuore delle nostre piazze e dei nostri luoghi più simbolici. Con il talento di giovani autori, interpreti e musicisti e con la consegna del Premio Annibale Ruccello, del Premio Gerardo D’Andrea e del Premio Pistrice, la Città di Positano ribadisce il suo ruolo di culla e faro dell’arte, accogliendo, custodendo e trasmettendo le voci di chi ha reso grande il nostro patrimonio culturale.

La programmazione del Positano Teatro Festival ritorna dunque dal 26 al 28 luglio 2025, con tre giornate di spettacoli per questa XXII Edizione – ma esattamente sono 25 anni della sua storia, 22 anni del Premio Annibale Ruccello, 13 anni del Premio Pistrice – Città Di Positano, 4 anni del Premio Gerardo D’Andrea, dedicato alla drammaturgia scritta e diretta da giovani autori nonché ai talenti della scena teatrale, istituito dal direttore artistico Antonella Morea e dal Comune di Positano, nel solco tracciato da D’Andrea che, già dal 2011, aveva iniziato a dedicare una serata speciale al ‘Teatro che verrà’.

Il Premio Annibale Ruccello così come il Premio Pistrice Città di Positano, quest’anno segna il gradito ritorno, come autore delle opere, dell’artista Domenico Sepe.

Mentre si consolida il rapporto di collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli, grazie al direttore Giuseppe Gaeta e alla responsabile del dipartimento scultura, Rosaria Iazzetta, infatti il Premio Gerardo D’Andrea, come è ormai consuetudine, saranno opere realizzate dalle allieve Alessia Cristofaro e Ilaria Naressi.

Il Direttore artistico, Antonella Morea, dichiara:

‘Il suono della memoria’ è un viaggio in controluce di voci che riaffiorano come echi lontani. I versi di Eduardo De Filippo, le visioni teatrali di suo figlio Luca, le note irriverenti di Fred Buscaglione e le ricerche profonde di Roberto De Simone si fondono in un racconto che sfida l’oblio. In un tempo che cancella, questi spettacoli tengono accese braci di memoria, restituendo dignità alle tracce, alle radici, ai sussurri che ci hanno resi ciò che oggi siamo.

Sabato 26 luglio, in piazza dei Racconti alle 20:30, nella serata inaugurale della XXII edizione del Positano Teatro Festival, diretta da Antonella Morea, l’omaggio a Luca De Filippo con lo spettacolo in versi e parole di Eduardo De Filippo, dal titolo ‘Si te parlo me parlo…’.

Un concerto – recital che si compone di un’alternanza di scritti, lettere, poesie e poesie cantate musicate dal M° Antonio Sinagra, che allora realizzò su commissione dello stesso Eduardo.

In scena il virtuosismo dell’attrice e cantante Lalla Esposito molto amata dal pubblico di Positano, in compagnia dell’acclamato artista Lello Giulivo e dal cantante Michele Simonelli, accompagnati musicalmente da Ciro Cascino al pianoforte e da Alessandro Tumolillo al violino.

Al termine dello spettacolo sarà consegnato il Premio Annibale Ruccello all’attrice Mariangela D’Abbraccio, protagonista al fianco di Luca in ‘Napoli Milionaria!’, per la regia di Francesco Rosi, e, diretta da Liliana Cavani, un’ottima Filumena Marturano. La serata sarà presentata dall’attrice Martina Carpi.

Domenica 27 Luglio, alle 20:30, il Positano Teatro Festival, prosegue nella piazza dei Racconti, con l’omaggio ad uno dei primi grandi crooner della musica italiana, un artista che ha rappresentato e continua a rappresentare, un riferimento per il teatro canzone, ovvero Fred Buscaglione, a cui gli autori Peppe Miale Di Mauro e Mario Gelardi hanno dedicato lo spettacolo ‘L’ultima corsa di Fred’, diretto da Peppe Miale, e interpretato con grande suggestione da Massimo De Matteo, l’accompagnamento musicale è del M° Mariano Bellopede al pianoforte. I costumi sono di Alessandra Gaudioso, le scene di Luigi Ferrigno, la produzione Ente Teatro Cronaca – Vesuvio Teatro.

A seguire, al termine dello spettacolo, sarà attribuito il Premio Gerardo D’Andrea, che anche quest’anno va a nuovi talenti reduci da una stagione davvero piena di successi: ad Antimo Casertano, per la sezione drammaturgia e a Greta Esposito per la sezione interpreti. I premi saranno rappresentati da opere delle allieve dell’Accademia di Belle Arti: Alessia Cristofaro e Ilaria Naressi.

Lunedì 28 luglio, alle 20:30, si conclude nella Piazza dei Racconti questa breve rassegna del Positano Teatro Festival, diretto da Antonella Morea, con il concerto dedicato ad uno dei più grandi compositori, musicisti della storia del teatro: l’indimenticabile M° Roberto De Simone, che ci ha lasciati da poco.

Partendo da Napoli e dal Sud d’Italia con le sue ricerche antropologiche sui canti della tradizione popolare ha colmato un vuoto di ineguagliabile valore e raggiunto così le vette del successo in tutto il mondo.

Con lo spettacolo ‘Maestro – Cantiamo il Naniana’, sarà ricordato da un gruppo di eccellenti artisti che hanno avuto il pregio di essere suoi discepoli e cantato in molte opere e festival da lui diretti: Renata Fusco, Lello Giulivo, Gianni Lamagna, il Direttore artistico Antonella Morea, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi a cui si aggiungerà il vincitore del Premio Pistrice – Città di Positano, Giovanni Mauriello, uno dei cofondatori, con De Simone, della storica Nuova Compagnia di Canto Popolare, accompagnati dai musicisti Michele Bonè, chitarra, Gianluca Falasca, violino, Leonardo Massa, violoncello, Paolo Propoli, chitarra.

Al termine della serata, la cerimonia di consegna del Premio Pistrice – Città di Positano, giunto alla tredicesima edizione, al cantante attore Giovanni Mauriello da parte del sindaco Giuseppe Guida.

Premio con il quale l’Amministrazione comunale intende onorare il lavoro di artisti che portano alla ribalta nazionale e internazionale la tradizione non solo del teatro ma anche della musica e della canzone, anche di chi ha saputo e saprà alimentare e innovare la vita culturale dei borghi costieri.

In questo caso di un artista che ha saputo valorizzare i canti della tradizione popolare, nel solco tracciato dal M° De Simone.

Programma completo