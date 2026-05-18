Presentata rassegna ‘Vivi il Castello di Santa Severa 2026’

Da giugno ad agosto musica, cultura, cinema e arte nella suggestiva cornice sul mare

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Dal 1° giugno al 31 agosto il Castello di Santa Severa torna a essere il cuore pulsante dell’estate laziale con un ampio calendario di appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, al cinema, alla letteratura e all’arte contemporanea.

La storica fortezza affacciata sul Mar Tirreno si prepara ad accogliere il pubblico in uno scenario unico, trasformandosi per tutta la stagione in un grande spazio culturale all’aperto.

Con la rassegna ‘Vivi il Castello di Santa Severa 2026’, promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea, con la direzione artistica di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, il grande prato ai piedi del castello si animerà di spettacoli, concerti e iniziative pensate per coinvolgere turisti, famiglie, residenti e visitatori di ogni età.

Il complesso monumentale, di proprietà della Regione Lazio e gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella, si conferma così uno dei principali poli culturali e turistici del litorale laziale.

L’Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre, ha dichiarato:

Il Castello di Santa Severa rappresenta uno dei luoghi simbolo della cultura del Lazio, capace di coniugare bellezza, storia e qualità dell’offerta artistica. Anche quest’anno abbiamo voluto costruire una programmazione ampia e inclusiva, in grado di parlare a pubblici diversi e di valorizzare il talento, la creatività e le eccellenze del nostro territorio. Investire nella cultura significa rendere i luoghi vivi, accessibili e attrattivi, creando occasioni di crescita, socialità e sviluppo per tutta la comunità.

Il Presidente di LAZIOcrea, Marco Buttarelli, ha dichiarato:

Anche quest’anno, pure in virtù dello sforzo collettivo profuso dalle professionalità di LAZIOcrea coinvolte, che ringrazio, siamo riusciti a realizzare un cartellone di appuntamenti che, per tutta l’estate, conferma il Castello di Santa Severa come uno dei maggiori attrattori culturali del Lazio e del centro Italia. Sono grato, a questo proposito, al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e all’Assessore alla Cultura Simona Renata Baldassarre, perché con la loro fiducia e la loro disponibilità hanno permesso ai colleghi che hanno lavorato alla stesura del programma di realizzare un calendario di eventi in grado di soddisfare i gusti e le aspettative del pubblico competente e attento che caratterizza le serate estive del Castello.

Mostra Marilyn Monroe

Apre la stagione il 1° giugno la mostra ‘Happy Birthday to You Marilyn Monroe’, un grande omaggio dedicato alla diva più iconica di sempre, nel centenario della sua nascita, avvenuta a Los Angeles il 1° giugno 1926.

Attraverso oltre cento opere, Marilyn rivive nello sguardo e nell’interpretazione di artisti contemporanei diversi per stile, linguaggio e sensibilità, dando vita a un percorso intenso e sorprendente.

La mostra si sviluppa in due sezioni principali: da una parte trentasei opere dedicate a Norma Jeane, tante quanti gli anni della sua vita, commissionate dal curatore Paolo Pancaldi a trentasei artisti contemporanei; dall’altra una straordinaria raccolta di lavori provenienti da collezioni private, realizzati dagli anni Sessanta a oggi, con firme importanti come Andy Warhol, Mimmo Rotella, Lamberto Pignotti e molti altri.

Dipinti, fotografie, collage, sculture, serigrafie, fotomontaggi e tecniche miste raccontano non solo il mito di Marilyn, ma anche il suo lato più umano e fragile, esplorando il suo ruolo di musa e simbolo capace di attraversare generazioni e arrivare fino al presente.

Un progetto in continua evoluzione, ideato e curato da Paolo Pancaldi, storico gallerista e promotore culturale, che negli anni ha arricchito la mostra rendendola ogni volta unica e diversa.

In esposizione opere di Andy Warhol, Mimmo Rotella, Bernard Aubertin, Pablo Echaurren, Paul Kostabi, Omar Ronda, Bruno Donzelli, Ceccobelli e tanti altri protagonisti della scena artistica contemporanea.

Musica

La stagione estiva si accende con un ricco cartellone musicale che porterà sul palco grandi nomi della scena italiana e appuntamenti dedicati a sonorità diverse, dal pop al jazz, fino alla musica d’autore e alla lirica.

Si parte con il concerto omaggio a Ennio Morricone firmato da Primadopera, per proseguire con il musical La Maledizione dei Caraibi e il recital musicale dedicato a Franco Califano con Le notti del Califfo.

Tra gli ospiti più attesi figurano Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alexia, Sergio Cammariere, gli Stadio, Gaia eAlex Britti, insieme agli spettacoli orchestrali della Bio Blind Orchestra con la partecipazione del Coro SeRoN (Seven Roman Notes) e al concerto della Fanfara della Polizia di Stato.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai giovani talenti con il progetto LazioSound e la finalissima con Noemi, oltre al disco party con Touché e alla Serata Baccano.

In programma anche eventi dedicati allo swing, al jazz e alla tradizione bandistica, con la B-And Wind Orchestra, Bandisticamente Jazz! e A Tutto Swing con la Smile Orchestra.

Tra gli appuntamenti speciali spicca la serata di Ferragosto del 15 agosto con Tony Esposito, il recital lirico dei giovani artisti di “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma, il concerto del cantautore Erminio Sinni e la musica sotto le stelle al pianoforte del maestro Marco Sensi.

Completa il programma l’appuntamento lirico con ‘L’elisir d’amore’ di Gaetano Donizetti, proposto da Primadopera.

Teatro

Il cartellone teatrale propone spettacoli per tutte le età, con una particolare attenzione al teatro per ragazzi e alle produzioni familiari. In programma titoli amati come ‘Forza venite gente’, ‘Il Pifferaio di Hamelin’, ‘Moby Dick’, ‘Giufà e il mare’, ‘Il tenace soldatino di piombo’, Odissea per Giovani Attori’, ‘Sarfatti’ e ‘Legàmi’.

Non mancheranno, inoltre, grandi protagonisti della comicità e del teatro italiano come Maurizio Battista, Andrea Perroni in Meglio dal vivo con orchestra e Anna Mazzamauro, capaci di unire ironia, musica e intrattenimento e chiude la stagione l’Arte che resta del Festival Petrolini 90, un progetto celebrativo focalizzato sul 90° anniversario della scomparsa di Ettore Petrolini, finalizzato a valorizzarne l’eredità artistica.

Eventi speciali

Accanto agli spettacoli, il calendario ospiterà eventi dedicati allo sport, ai talk, alla danza e all’enogastronomia. Tra gli appuntamenti in programma il Surf Expo, il cabaret de Il Puff di Lando Fiorini al Castello, il Gala delle Stelle Danzanti con la direzione artistica di Kristian Cellini, e Dernière Danse? del Balletto di Roma.

Spazio anche all’enogastronomia con uno showcooking affidato allo chef Alessandro Circiello, pensato per valorizzare il territorio e le sue eccellenze. Tornano inoltre i tornei sportivi di scacchi, curati da ASD Pianeta Scacchi, e il torneo di bridge organizzato da Kløver Bridg.

Novità assoluta dell’edizione sarà il talk dedicato alle cronache italiane dal titolo Garlasco: il caso riaperto, un approfondimento sugli ultimi sviluppi del noto caso di cronaca, con un dibattito che metterà a confronto scienza, diritto e informazione a confronto.

LAZIOSound

La finalissima di LAZIOSound 2026, il contest musicale della Regione Lazio, dedicato agli artisti emergenti under 35, culminerà in una grande serata live con i vincitori delle diverse categorie musicali in gara il 15 luglio 2026, special guest Noemi, preceduta il 9 luglio da Sergio Cammariere.

Libri e calici: il gusto delle parole

Giunta alla sua quarta edizione, la rassegna ‘Libri e Calici’ torna ad accompagnare l’estate con un ciclo di appuntamenti domenicali dedicati alla letteratura e ai sapori del territorio.

Ad anticipare il calendario sarà un evento speciale in programma il 24 maggio con la presentazione del libro ‘Sulla riva dei corpi e delle anime’ di Gabriele Gallori. All’incontro parteciperanno Dario Pisano e Roberto Renna, con letture affidate a Patrizia Loreti.

Gli incontri con gli autori saranno arricchiti da degustazioni di vini laziali curate da UNPLI Lazio, che ha sostenuto il progetto riconoscendone il valore culturale e la capacità di coniugare la promozione della lettura con la valorizzazione delle eccellenze enologiche del territorio.

guidare il pubblico in questo percorso tra racconti, dialoghi e degustazioni sarà la giornalista Francesca Lazzeri.

Cinema

Torna al Castello di Santa Severa ‘In scena sotto le stelle’, la rassegna cinematografica che da tre anni trasforma le serate estive in un’esperienza di cinema, emozioni e condivisione in una cornice unica sul mare.

Il martedì è dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con una selezione di film Disney capaci di far sognare grandi e bambini: da ‘Alice attraverso lo specchio’ passando per ‘Mary Poppins’, ‘Il Ritorno di Mary Poppins’, ‘Il Re Leone’, ‘Sing’, ‘Il Robot selvaggio’.

Storie senza tempo che parlano di fantasia, identità, amicizia e legami, accompagnate da un’atmosfera di festa tra popcorn e zucchero filato offerto gratuitamente ai più piccoli.

Il mercoledì, invece, spazio alle grandi commedie italiane che hanno segnato intere generazioni. Dai classici intramontabili come ‘Fantozzi’, ‘Sapore di mare’ e ‘Ricomincio da tre’ fino ai successi più recenti come ‘Onda su Onda’, ‘Ammore e malavita’, ‘Non ci resta che il crimine’, ‘Io & Marilyn’, ‘Un sacco bello’ il pubblico potrà ritrovare ironia, satira e uno sguardo autentico sulla società italiana, tra risate e momenti di riflessione.

Ad arricchire il programma anche la collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, che porterà al Castello ospiti e professionisti del settore per accompagnare alcune proiezioni e offrire approfondimenti dedicati al mondo del cinema.

‘In scena sotto le stelle’ non è soltanto una rassegna cinematografica, ma un’occasione per vivere il grande schermo come esperienza culturale e collettiva, immersi nella magia del Castello di Santa Severa.

Visite guidate e Torre Saracena

Per tutta l’estate proseguono le visite guidate al Museo del castello il sabato e la domenica e festivi, con due turni di ingresso. Il biglietto comprende anche l’accesso al Museo del Castello, all’interno della Rocca.

La visita guidata include anche la mostra permanente di abiti d’epoca, il Battistero con gli affreschi della scuola di Antoniazzo Romano, recentemente restaurati, oltre alla visita del Borgo e della Rocca.

Inoltre è possibile salire fin sulla Torre Saracena costruita nell’alto medioevo, tutti i giorni dal martedì alla domenica, con partenza ogni 30 minuti.

Informazioni utili

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, salvo dove diversamente indicato nel programma, i biglietti a pagamento sono disponibili su TicketOne. La prenotazione anche per gli eventi gratuiti è obbligatoria su Eventbrite.it.

Gli spettacoli e il cinema iniziano sempre alle ore 21:00, la rassegna letteraria Libri e calici alle ore 19:00.

Per il programma completo e aggiornamenti https://www.castellodisantasevera.it/