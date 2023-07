Presentata rassegna ‘Vedi Napoli d’estate e poi Torni’

Concerti, spettacoli itineranti, feste patronali percorsi turistici tematici e il Tour del Giallo, tutti gli appuntamenti fino all’autunno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Un’estate che va oltre l’estate e arriva fino ai primi d’autunno, quella sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli nell’ampio progetto ‘Vedi Napoli d’estate e poi Torni. Emozioni oltre stagione’, che propone a cittadini e turisti appuntamenti gratuiti per vivere un’esperienza straordinaria.

9 concerti di musica classica napoletana tra Napoli centro, Napoli est e Napoli ovest con Villa Comunale, 3 concerti, Barra, 2 concerti, Centro Direzionale, 1 concerto, Terme di Agnano, 3 concerti; 111 spettacoli itineranti di musica popolare; 117 itinerari tematici; 12 eventi promossi dal Comune in occasione delle feste patronali organizzate dal territorio e il Tour del Giallo Città di Napoli con 10 appuntamenti.

Un programma capillare e variegato per scoprire e riscoprire le peculiarità di Napoli in luoghi più o meno insoliti in un arco di tempo che si protrae fino a ottobre, presentato a Palazzo San Giacomo, in Sala Giunta, dall’Assessore Teresa Armato con Carlo Faiello, Direttore artistico Il Canto di Virgilio; Diego Giuliano, manager Gabbianella Club Events; Ciro Sabatino, Direttore artistico Tour del Giallo; Paolo Varriale, Ravello Creative Lab.

Dichiara l’Assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato:

Napoli non è più mordi e fuggi, ci sono turisti che pernottano anche quattro notti e che con ‘Vedi Napoli d’estate e poi Torni’ vivono il soggiorno in maniera davvero particolare. Si tratta, infatti, di un contenitore progettuale di 259 eventi con cui l’Assessorato, coinvolgendo operatori turistici e culturali della città, sta sostenendo e promuovendo iniziative che propongono esperienze sull’identità della città. Sono cinque le macro aree in cui si sviluppa il cartellone con i tour del giallo; gli itinerari guidati tematici tra cinema, fiction, mare, murales, musica, sport, terme; i concerti di musica classica napoletana in luoghi che intendiamo valorizzare come Barra, il Centro Direzionale, le Terme di Agnano e la Villa Comunale; gli eventi a corredo delle feste patronali come da ordine del giorno del consiglio comunale; gli spettacoli itineranti in strada. Grazie a questa programmazione, abbiamo recuperato la festa del Carmine dopo 9 anni. Racconteremo la città in maniera sempre diversa e daremo informazioni attraverso le brochure che hanno il QR code che rimanda al programma e che saranno distribuite agli infopoint della città, tra cui quello nuovo al Molo Angioino che sta registrando davvero grande affluenza, e attraverso le nostre pagine social e il sito web del comune.

Programma