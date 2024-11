Presentata la VII edizione di Torino Film Industry

Gli otto progetti di Boost IT Lab e il workshop di Story Editing

TFL Italia è la sezione del TorinoFilmLab nata nel 2022 per alimentare le sinergie e connessioni tra l’industry nazionale e quella mondiale.

Come laboratorio internazionale per lo sviluppo e la formazione di professionisti dell’audiovisivo, organizzato dal Museo Nazionale del Cinema, il TorinoFilmLab mette al centro di questa iniziativa il workshop Boost IT Lab, che unisce produttori e registi italiani emergenti che desiderano esplorare e potenziare l’impatto internazionale dei loro progetti e professionisti internazionali con progetti di lungometraggio in cerca di partner produttivi italiani.

Mercedes Fernandez, Managing Director del TorinoFilmLab, sostiene:

Prosegue il percorso intrapreso da TorinoFilmLab sull’Industry italiana e sulla sua internazionalizzazione. In un mercato come quello nazionale ed europeo, percorso da rapidi cambiamenti e da scenari sempre più competitivi, crediamo che iniziative di training e sviluppo come Boost IT Lab rappresentino una occasione unica per consolidare le expertise e per ampliare network di collaborazioni.

Francesco Giai Via, Head of Studies di TFL Italia, prosegue:

Il programma dedicato ai progetti internazionali è una conferma che a livello mondiale l’Italia è fra i paesi ai quali produttori e registi si rivolgono in cerca di contributi artistici e produttivi, grazie anche a una nuova generazione di professionisti aperta alle opportunità offerte dalle dinamiche di coproduzione.

Boost IT Lab si pone dunque come spazio privilegiato di conoscenza reciproca, sperimentazione, approfondimento, finalizzato ad avere progetti più forti e più competitivi, senza mai dimenticare la necessità di lavorare per intercettare un’audience diversificata.

Per quattro giorni – dal 18 al 21 novembre, al Circolo dei lettori di Torino – i team composti da produttori e sceneggiatori/registi saranno al lavoro sugli otto progetti di lungometraggi in fase di sviluppo accompagnati da expert internazionali come Chiara Laudani, script tutor per i progetti internazionali; Aleksandra Swierk, script tutor per i progetti italiani; Nadia Trevisan, producer tutor per i progetti internazionali; Eilon Ratzkovsky, producer tutor per i progetti italiani; Gino Ventriglia, pitching trainer; Marie Lamboeuf, sales tutor; Alessio Lazzareschi, legal consultant; Nicolò Gallio, audience designer; Barbara Tonelli, cashflow & co-production expert.

Con Boost IT Lab, il TFL fornisce a una nuova generazione di professionisti gli strumenti necessari per agire a livello internazionale e comprendere come far sì che il progetto attragga un pubblico globale.

Tutto secondo la consolidata metodologia del TFL, basata sul lavoro concreto e partecipativo sui progetti e sul confronto intensivo con esperti internazionali, istituzioni e i partecipanti stessi.

Il percorso – iniziato con alcune sessioni online preparatorie incentrate su script mentoring, audience design e vendite, cash flow e aspetti legali relativi ai contratti di coproduzioni – si conclude con l’evento industry TFL Italia, giovedì 21 novembre nell’ambito di TFI Torino Film Industry.

Professionisti dell’audiovisivo italiani e internazionali alla ricerca di progetti dall’alto potenziale autoriale e co-produttivo potranno scoprire i progetti di Boost IT Lab grazie a sessioni di pitching e incontri one-to-one.

Inoltre, i produttori partecipanti avranno la possibilità di prendere parte anche al mercato di coproduzione del TorinoFilmLab, il Meeting Event, la cui 17esima edizione si terrà dal 21 al 23 novembre, per ampliare ulteriormente le loro reti di contatti.

Gli 8 progetti selezionati

I quattro progetti italiani selezionati sono lunghi di finzione che evidenziano il talento dei registi emergenti e l’esperienza dei produttori nel panorama cinematografico nazionale. Tra questi quattro titoli tre sono le opere prime e una è una seconda regia.

‘Amerika’, diretto da Davide Maldi e prodotto da Massimiliano Navarra di Ring Film, narra una fuga da un mondo oppressivo, completando la trilogia di Maldi sull’adolescenza e segnando il suo primo lungo.

‘Bove’, diretto da Matteo Fresi e prodotto da Alice Drago di Epica Film, esplora temi di colpa e redenzione in una valle remota; Drago, CEO di Epica Film, ha un’esperienza consolidata in progetti selezionati per festival europei.

‘Flare’, di Marco Mingolla e prodotto da Martina Bertuccio di Cattive Produzioni, racconta le paure di un bambino pugliese adottato, con Bertuccio focalizzata su storie che reinterpretano il passato con autenticità.

Infine, ‘Lunàdiga’, diretto da Elisa Chiari e Francesca Trovato e prodotto da Stefano Cravero di Base Zero, esplora le tematiche dell’identità e del ritorno alle radici in una comunità sarda, dove il microcosmo isolato è teatro delle dinamiche di appartenenza e rifiuto.

Tre di questi progetti hanno ricevuto il sostegno del Film Commission Torino Piemonte – Development Film TV Fund, tranne Flare che ha invece in atto una coproduzione con la Company Space Production, Ucraina.

I quattro progetti internazionali selezionati, 3 opere prime e un’opera seconda, provengono da differenti nazioni e sono presentati da registi e produttori di talento che esprimono visioni culturali uniche e radicate.

Hugo Bousquet, cineasta francese appassionato di ambientazioni alpine, ha adattato l’omonimo romanzo di Charles-Ferdinand Ramuz per ‘Great Fear on the Mountain’ con la produzione di Elise Tamisier di Septième Lame Films, società francese che esplora temi sociali e paesaggi cinematografici intensi.

‘Nothing Will Be Named After Me’ prodotta dalla montenegrina Bitter Frames di Miljan Vučelić, e affronta il rimpianto esistenziale con la sceneggiatura di Maja Todorović, autrice di svariati cortometraggi, lunghi e serie tv. Daiva Žalnieriunas, regista canadese, porta il suo dramma ‘The Woman Mara’ sotto la produzione di Emily Harris della OPC, nota per i pluripremiati documentari e per l’impegno nel sostenere autori emergenti.

Infine, ‘Three Summer Days‘ è il primo lungometraggio dello spagnolo Álvaro López Alba, sviluppato con la produttrice Nuria Muñoz Ortín di Nexus CreaFilms, con alle spalle la candidatura per il Goya 2023 con il pluripremiato cortometraggio ‘Deaf’.

Questi progetti rappresentano un’intersezione di prospettive internazionali e personali, con l’energia di registi e produttori impegnati a raccontare storie profonde e universali.

Workshop Story Editing

Inoltre, il TorinoFilmLab propone anche per la 7a edizione di TFI una sessione formativa su uno degli aspetti fondamentali della creazione di film e serie TV.

Martedì 26 novembre dalle 16:00 alle ore 17:30, grazie alla scrittrice e story editor Erica Barbiani, gli accreditati di TFI potranno conoscere meglio il ruolo dello story editor, approfondendo le competenze e le responsabilità essenziali che rendono questa posizione cruciale nell’industria creativa.

Gli story editor supervisionano, infatti, lo sviluppo narrativo, assicurandosi che le sceneggiature siano coese, coinvolgenti e allineate con la visione del progetto. Questi professionisti lavorano a stretto contatto con sceneggiatori e registi, offrendo feedback costruttivi per affinare trame, personaggi e dialoghi.

Durante il Workshop di Story Editing, Erica Barbiani porterà la sua esperienza e le sue intuizioni uniche nel campo dello story editing, illustrando gli strumenti e le tecniche che aiutano a dar forma a narrazioni coinvolgenti, capaci di risuonare con il pubblico.