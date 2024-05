Presentata la I edizione di ‘PaNeapolis’

Riceviamo e pubblichiamo.

È stata presentata, presso la Sala Giunta della sede della Regione Campania in via Santa Lucia a Napoli, ‘PaNeapolis’ la cinque giorni che, oltre ad offrire una panoramica sull’intera filiera del pane, dalla coltivazione del grano fino alla produzione del pane artigianale, guarderà al sociale e alla legalità coinvolgendo tante associazioni del terzo settore.

La kermesse, in collaborazione con Sa-Car, Associazione Panificatori, Asso.Gio.Ca, Progetto Uomo cooperativa sociale, A.M.D. Associazione Medici Diabetologi, FIPGC, è patrocinata dalla Regione Campania, Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, Dipartimento di Agraria dell’Ateneo Federico II di Napoli, Comune di Foglianise, Fondazione Monti Lattari, UNIPAN, CSV. Consulenza artistica di Gianni Simioli.

L’inaugurazione è fissata per mercoledì 15 maggio 2024, alle ore 16:30, in piazza Mercato a Napoli.

Oggi dovremmo fare formazione e riqualificazione e stiamo pesando a un’Accademia di filiera dove saranno coinvolti i giovani ma che sarà utile anche ai panificatori per imparare ad usare la robotica e la digitalizzazione.

In Campania, in ogni località abbiamo una varietà diversa di pane. C’è una legge che ha normato l’attività dei panificatori.

Lo afferma l’Assessore alle attività Produttive della Regione Campania, Antonio Marchiello.

Per questo, da subito sono stata impegnata concretamente e attivamente accanto a UNIPAN, che organizza questo evento.

A dirlo è Roberta Gaeta, Consigliera regionale di Demos – Europa Verde e Vicepresidente della Commissione Agricoltura, intervenendo alla conferenza stampa di ‘PaNeapolis’, che si terrà a Napoli dal 15 al 19 giugno, che prosegue:

In questi cinque giorni si parlerà del pane, ci saranno le degustazioni, ma anche tanti momenti di incontro e approfondimento sui temi della disabilità, della violenza sulle donne, della prevenzione, dell’aggregazione e della socializzazione, necessaria soprattutto per i bambini e i ragazzi, perché per loro si costruisca un futuro nella nostra terra.

Per farlo occorre recuperare da un lato la tradizione del cibo e la cultura dello stare insieme, ma anche i valori dell’innovazione e dello sviluppo. Per i nostri giovani, che sono un po’ disorientati, è davvero fondamentale avere dei riferimenti, un contesto che li accolga, li ascolti e offra loro un futuro e una prospettiva.