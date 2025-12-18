Presentata in Regione Toscana III edizione della Cavalcata dei Magi

Rievocazione storica con figuranti e cortei da tutta la Toscana in programma il 6 gennaio tra Pelago (FI) e Pontassieve (FI)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Pontassieve e Pelago si preparano a celebrare la terza edizione della Cavalcata dei Magi, la rievocazione storica che lunedì 6 gennaio 2026, con partenza alle ore 14:30, segnerà la conclusione delle festività natalizie con una suggestiva sfilata ispirata all’arrivo dei Re Magi.

L’iniziativa è organizzata dal Corteo Storico Castel Sant’Angelo di Pontassieve ed è realizzata con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Pontassieve e Pelago, della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze.

La manifestazione, giunta alla terza edizione, si conferma un appuntamento capace di unire tradizione, storia e partecipazione popolare.

La Cavalcata è stata presentata questa mattina nella Sala Pegaso, sede della Presidenza della Regione Toscana, dall’Assessore regionale alla cultura Cristina Manetti, insieme al Sindaco di Pontassieve Carlo Boni e al Presidente del Corteo Storico Castel Sant’Angelo di Pontassieve, Alessandro Sarti.

L’Assessore Manetti ha dichiarato:

Le festività sono tempo di tradizione e la Cavalcata dei Magi rappresenta una delle tradizioni più significative che la Toscana porta avanti. In questo caso parliamo di due Comuni vicini, Pontassieve e Pelago, che vengono uniti da un percorso e da un corteo guidato dai tre Re Magi diretti a portare il dono al Bambino Gesù appena nato. È anche una bellissima occasione per stare insieme, per famiglie e cittadini, vivendo il 6 gennaio all’insegna della tradizione e della socialità. Nel mezzo c’è un ponte, quello voluto da Cosimo I de’ Medici, che unisce simbolicamente queste due comunità, offrendo un messaggio particolarmente significativo per le festività.

Il corteo partirà da Piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve e, attraversando le vie e il borgo di Pontassieve e San Francesco, raggiungerà Piazza Verdi a San Francesco di Pelago. Un percorso che richiama il legame storico tra i due territori, uniti dal Ponte Mediceo, commissionato nel 1555 da Cosimo I de’ Medici.

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di numerosi figuranti e di cortei storici provenienti da tutta la Toscana, molti dei quali hanno già confermato la propria presenza. Il corteo sarà aperto dai Re Magi in abiti sontuosi e a cavallo, trasformando le strade in un affresco vivente di storia e suggestione.

Il momento centrale della manifestazione sarà l’arrivo in piazza Verdi, dove si terrà l’offerta dei doni al Bambino Gesù sul sagrato della chiesa di San Francesco, seguita dalla benedizione e dagli interventi delle autorità.

L’intera manifestazione sarà accompagnata dalla Corale Renzo Mazzoni, diretta dal maestro Gabriele Spina. Non mancheranno iniziative dedicate alle famiglie: a tutti i bambini presenti sarà offerto un dolce omaggio, mentre in piazza Verdi saranno allestiti stand gastronomici a cura delle attività locali.

Il Presidente Alessandro Sarti ha sottolineato:

La Cavalcata dei Magi è ormai un appuntamento fisso e, giunta alla terza edizione, consolida il legame tra le comunità di Pontassieve e Pelago. La partecipazione di tanti cortei storici da tutta la Toscana testimonia l’importanza che questa rievocazione ha assunto come arricchimento culturale e sociale per l’intera Valdisieve.

In conclusione, i Sindaci Carlo Boni, Pontassieve, e Nicola Povoleri, Pelago, hanno dichiarato: