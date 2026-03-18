Presentata in Regione Lazio la ‘Billie Jean King Cup 2026’

La rincorsa azzurra al titolo mondiale riparte da Velletri (RM)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La sede della Regione Lazio a Roma ha ospitato stamane la conferenza stampa di presentazione della sfida tra Italia e Giappone, valida come tie di qualificazione alle ‘Billie Jean King Cup Finals 2026’.

All’incontro con i media hanno preso parte il Presidente della FITP, Angelo Binaghi, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella, la più giovane giocatrice della Nazionale Italiana tra le convocate per il tie di Velletri Tyra Caterina Grant, l’Assessore allo Sport, Turismo e Ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo e l’Assessore al Bilancio, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Parchi e Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

Nel corso della conferenza stampa è stata ufficialmente presentata la sfida in programma venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026 a Velletri, sui campi del complesso sportivo Colle degli Dei: l’evento, organizzato in collaborazione con la Regione Lazio, mette in palio un posto alle Finals di Shenzhen e la possibilità per l’Italia di inseguire il sogno di una storica tripletta consecutiva.

L’Italia, la squadra da battere

Le azzurre si presentano all’appuntamento da campionesse in carica, e con sei trionfi complessivi nella competizione, 2006, 2009, 2010, 2013, 2024 e 2025, gli ultimi due conquistati consecutivamente tra Malaga e Shenzhen.

Lo scorso anno, alle Finals disputate nella metropoli cinese, l’Italia è riuscita a confermarsi sul tetto del mondo grazie ai successi sulle padrone di casa della Cina nei quarti di finale, 2 – 0, sull’Ucraina in semifinale, battuta 2 – 1 al doppio decisivo, e, in finale, sugli Stati Uniti di Emma Navarro e Jessica Pegula, battute rispettivamente in due set da Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini.

Le schede delle convocate azzurre

Queste le tenniste azzurre convocate dalla Capitana Tathiana Garbin per la sfida al Giappone:

Lucia Bronzetti: Nata a Rimini il 10 dicembre 1998, best ranking n°46 WTA in singolare. In Nazionale ha un bilancio di 2 – 0 in singolare e 1 – 2 in doppio. Alle Finals 2024 ha conquistato due importanti successi in singolare tra semifinale e finale.

Elisabetta Cocciaretto: Nata ad Ancona il 25 gennaio 2001, best ranking n°29 WTA in singolare. Protagonista nei successi del 2024 e 2025, decisiva a Shenzhen con la vittoria in rimonta all’esordio contro Yue Yuan e con il punto conquistato in finale contro Emma Navarro. Convocata per la prima volta nel 2018, nella competizione ha un bilancio di 10 vittorie, di cui sette in singolare, e 7 sconfitte.

Sara Errani: Nata a Bologna il 29 aprile 1987, già n°5 WTA in singolare e n°1 in doppio, è l’italiana con più presenze, 27, e più vittorie, 29, nella competizione. Colonna storica del gruppo, ha contribuito ai titoli del 2009, 2010, 2013, 2024 e 2025, risultando determinante nel doppio di semifinale dell’ultima edizione.

Tyra Caterina Grant: Nata a Roma il 12 marzo 2008, best ranking n°206 WTA in singolare, è stata convocata per la prima volta alle Finals 2025, rappresentando il futuro del movimento azzurro.

Jasmine Paolini: Nata a Castelnuovo di Garfagnana il 4 gennaio 1996, ha raggiunto il best ranking di n°4 WTA in singolare, eguagliando il record di Francesca Schiavone per un’italiana, e n°3 in doppio. In ‘Billie Jean King Cup’ ha disputato 23 tie, risultando decisiva nei trionfi del 2024 e del 2025, con tre singolari vinti in ciascuna delle ultime due edizioni e il doppio determinante nella semifinale 2025.

Cap. Tathiana Garbin: Ex numero 22 del ranking mondiale WTA, è alla guida della Nazionale dal 2017. Ha condotto l’Italia a due titoli consecutivi, Malaga 2024 e Shenzhen 2025, oltre alla finale disputata nel 2023. Da Capitana ha un bilancio complessivo di 18 vittorie e 7 sconfitte.

Le convocate del Giappone

Il Giappone si presenta al primo appuntamento della competizione 2026 dopo aver raggiunto i quarti di finale delle Finals per due anni consecutivi. Attualmente n. 10 del ranking ITF per nazioni, ha come miglior risultato nella storia della competizione la semifinale raggiunta nel 1996, quando fu poi sconfitto dagli Stati Uniti.

Per l’impegno di Velletri contro le bi-campionesse del mondo in carica, la Capitana nipponica Ai Sugiyama ha convocato le seguenti giocatrici:

• Shuko Aoyama, n° 51 del ranking WTA di doppio

• Nao Hibino, n° 177 del ranking WTA di singolare

• Eri HOzumi, n° 34 del ranking WTA di doppio

• Himeno Sakatsume, n° 134 del ranking WTA di singolare

• Moyuka Uchijima, n° 78 del ranking WTA di singolare

Italia – Giappone, i precedenti

Tra le azzurre e le nipponiche c’è un solo precedente nella competizione: nei quarti di finale delle Finals 2024 l’Italia si impose per 2 – 1 sul veloce indoor del Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga.

Dopo la vittoria di Ena Shibahara sulla Cocciaretto, arrivarono i punti di Jasmine Paolini sulla Uchijima e del doppio Errani/Paolini sulla coppia Aoyama/Hozumi.

Il palcoscenico: il Colle degli Dei

La sfida si disputerà presso il complesso sportivo Colle degli Dei di Velletri, immerso nel verde dei Castelli Romani. Struttura dotata di campi in terra battuta, spazi tecnici per competizioni internazionali e un’area hospitality dedicata, rappresenta una cornice ideale per un evento di rilievo mondiale.

L’Italia, sospinta dall’entusiasmo del pubblico di casa, riparte dunque da Velletri, per continuare a scrivere la propria storia nella ‘Billie Jean King Cup’ e inseguire un traguardo che sarebbe leggendario: il terzo titolo consecutivo.

Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel: