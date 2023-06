Presentata II edizione del Mediceo Live Festival

Cinque serate di musica pop in programma al Palazzo Mediceo di Seravezza (LU)

Il Presidente della Regione, Eugenio Giani ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Mediceo Live Festival, l’appuntamento con il pop in programma a Seravezza (LU) dal 2 all’11 agosto prossimi.

Patrocinato dalla Regione Toscana, dal Comune di Seravezza, dalla Provincia di Lucca, e dalla SIAE, si svolge nel prestigioso Palazzo Mediceo, riconosciuto nel 2013 come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Il Mediceo vedrà la partecipazione di artisti della scena indipendente italiana insieme ad alcuni dei nomi più famosi della musica contemporanea nazionale. Tra gli ospiti della cinque giorni in musica figurano Coma Cose, Naska e The Dark Side Orchestra.

Ha detto il Presidente Giani:

Abbiamo pensato di dare alla regione una forte impronta nella promozione e valorizzazione di una delle ville medicee più belle che abbiamo. È il simbolo di quello che fu, come Capitanato di Pietrasanta, un lembo di Toscana fin dal 1513. A Seravezza, che ne faceva parte, i Medici nella seconda metà del ‘500 vollero costruire questa straordinaria villa, oggi di proprietà del Comune, che ospita un programma di concerti di grande significato e attualità. Con la presentazione del ricco cartellone intendiamo anche valorizzare il nostro patrimonio delle ville medicee, che siamo anche noi impegnati a promuovere attraverso il progetto degli Uffizi diffusi.

Ha aggiunto Cristiano Ceragioli, il giovane organizzatore del Festival:

Ringrazio il Comune di Seravezza, la Provincia di Lucca e la Regione Toscana per il sostegno che ci danno sostenendo fortemente questo progetto. Il Mediceo Live Festival vuole essere uno spazio importante e attento alle esigenze del pubblico giovanile. Un festival pop fatto dai ragazzi per i ragazzi. Quest’anno, per questa seconda edizione, è diventato nostro partner il The Cage di Livorno, una realtà davvero molto importante e all’avanguardia per quanto riguarda la musica dal vivo. La nostra volontà è quella di creare un’alternativa valida per i giovani in questa splendida cornice, dal 2013, patrimonio UNESCO, immersa nel verde e nella bellezza. Perché il Mediceo live festival è uno spazio dove è possibile stare ‘sempre sul lato soleggiato della vita’.

È toccato poi al Direttore della Fondazione Terre Medicee, Davide Monaco, osservare:

È un onore per me essere qui e ringrazio per l’appoggio il Consigliere Mario Puppa e il Presidente Eugenio Giani. La fondazione Terre Medicee si è distinta per molto tempo per il suo impegno nella ricerca e nello studio della pittura ottocentesca e novecentesca, ma poi ci siamo accorti che questo lavoro portava a Palazzo Mediceo sempre lo stesso numero di persone, ma soprattutto la stessa tipologia di visitatore. Quindi abbiamo cercato di valorizzare non solo il nostro patrimonio e la base culturale che da sempre caratterizza i nostri eventi, ma abbiamo deciso di diversificare su culture diverse e trasversali per raggiungere un pubblico più eterogeneo. Palazzo Mediceo proprio perché patrimonio dell’UNESCO, deve essere la casa di tutti e accontentare tutte le fasce di età e gli amanti di culture diverse. Il Mediceo Live Festival è l’occasione per portare a Seravezza un pubblico che non è mai riuscito a intercettare prima, che vogliamo fidelizzare e far crescere iniziando proprio dalla cultura più trasversale che esiste: la Musica.

Ha quindi concluso il Consigliere regionale Mario Puppa: