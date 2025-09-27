Presentata a Roma Winx Club: The magic is back

Su Rai 2 il 1° ottobre 2025 e dal 2 ottobre 2025 su Netflix in tutto il mondo

Presentata in anteprima a Roma il 24 settembre, davanti a un pubblico entusiasta e un’atmosfera fatata, Winx Club: The Magic is Back, l’attesissima nuova serie animata prodotta da Rainbow, che torna sugli schermi di tutto il mondo a 21 anni dalla prima messa in onda per celebrare l’incredibile eredità della saga animata tra le più amate di sempre.

Nate nel 2004 dalla matita e dal genio creativo di Iginio Straffi, e da allora un successo planetario che ha conquistato milioni di giovani, Winx Club torna alla ribalta per il pubblico internazionale ed è pronta incantare una nuova generazione di spettatori senza dimenticare i fan di lunga data della serie, in un ritorno alle origini della magia, dove tutto è iniziato.

I tanti fan presenti alla Première sono stati coinvolti in un flash mob con le Winx e Carlos Díaz Gandía che ha realizzato la nuova coreografia della ‘Dance Challenge’. Una volta in sala hanno potuto assistere alla visione dei primi due episodi della nuova serie.

Grande entusiasmo per le performance delle canzoni che fanno parte del nuovo capitolo: Virginia Bocelli ha cantato ‘Forever Winx’, il brano inedito che accompagna le trasformazioni e la cantante scozzese Ili ha cantato ‘Step into the dark’ esibendosi insieme alle Trix.

La Première è stata anche un’esperienza immersiva per il pubblico, tra magia e creatività. Grande successo per l’area ‘Which Winx Are You?’, sei spettacolari set fotografici tridimensionali ispirati alle amate protagoniste della serie; immancabile l’elegante photocall con le nuovissime ali, che ha accolto il pubblico sul Glitter Pink Carpet.

Infine, spazio al divertimento e alle trasformazioni grazie a un’area beauty per trasformarsi in fate, e ai live drawing degli artisti Rainbow che hanno regalato illustrazioni Winx personalizzate.

La nuova serie

Composta da 26 episodi, con un’animazione di altissima qualità realizzata in CGI e sensazionali effetti speciali, un cast di personaggi iconici rinnovato, uno stile visivo contemporaneo e un look inedito, Winx Club: The Magic is Back farà innamorare il pubblico come la prima volta.

Il nuovo capitolo incanterà con una narrazione che fonde mistero, amicizia e avventura, mantenendo inalterati i temi principali della saga, i valori e la magia che hanno reso il brand un’icona dell’animazione, e contribuito a rendere Rainbow il fiore all’occhiello dell’entertainment made in Italy.

Quando esce

Winx Club: The Magic is Back partirà giovedì 2 ottobre su Netflix in tutto il mondo, sarà disponibile in 15 lingue, ma il debutto in anteprima esclusiva italiana è fissato su Rai 2 mercoledì 1° ottobre all’interno del nuovo spazio mattutino di Rai Kids, con i primi 13 episodi,uno al giorno dal lunedì al venerdì.

Gli episodi saranno poi resi disponibili on demand su Rai Play e dal 27 ottobre approderà anche su Rai Yoyo. Al termine della messa in onda, l’intera stagione sarà disponibile in box set digitale su Rai Play, dove sarà fruibile anche la collezione completa Winx Club Time, una raccolta digitale integrale del mondo Winx che consentirà agli appassionati di rivedere tutte le stagioni della serie e i film della saga, riscoprendo la magia che ha conquistato generazioni di spettatori.

Iginio Straffi, creatore di Winx Club e fondatore di Rainbow, ha dichiarato:

Siamo felici di continuare questo viaggio insieme a Rai, partner storico che ha creduto nel potere di Winx Club fin dal primo battito d’ali, e a Netflix, con cui collaboriamo da molti anni e che ci affiancherà nel lancio internazionale di questo nuovo capitolo. Dopo oltre vent’anni, la magia non solo resiste, si rinnova. Con questa nuova avventura vogliamo crescere ancora, accompagnando generazioni di fan con storie che parlano di amicizia, coraggio, diversità e sogni che brillano. La collaborazione con Rai Kids e Netflix ci permette di portare avanti questi valori e continuare a incantare un pubblico sempre più ampio, unito dalla stessa scintilla: la magia di credere in sé stessi.

Winx Club è l’incredibile storia di una sedicenne terrestre che, da un giorno all’altro, si scopre una fata. Ma è soprattutto la storia di sei ragazze e della loro amicizia, che si sostengono nonostante le loro differenze, dando un forte messaggio di valorizzazione del femminile e del potere della solidarietà.

Fenomeno della cultura pop entrato nell’immaginario collettivo, Winx Club continua incessantemente, dopo 21 anni, a far presa sul pubblico e a stupire per l’affetto e fedeltà nei confronti delle protagoniste.

La capacità del concept originario, ideato da Iginio Straffi, di svilupparsi in nuovi percorsi di racconto, sempre al passo con i tempi e senza mai perdere di vista i valori identitari della saga, sono tra i principali motivi del grande successo in tutto il mondo.

Dal suo esordio nel 2004, la serie creata da Iginio Straffi, prodotta e distribuita da Rainbow, ha raggiunto traguardi straordinari: 8 stagioni animate coprodotte con Rai, 3 film per il cinema, 4 film per la TV, 2 serie animate coprodotte con Netflix, 2 stagioni live-action Netflix Original ‘Fate – The Winx Saga’ e milioni di fan in tutto il mondo. Con oltre 20 miliardi di visualizzazioni su YouTube e più di 35 miliardi su TikTok, le Winx continuano ad affermarsi nel cuore di una community sempre più appassionata.

In questo anno speciale, in cui vengono celebrati 21 anni di amicizia e avventure, ecco che il mondo della magia torna alla ribalta e il reboot della nuova serie apre le porte di un nuovo emozionante capitolo, per far sognare ancora una volta milioni di bambini e adolescenti in tutto il mondo. Prepariamoci a volare insieme alle Winx!

Winx Club: The Magic Is Back

Programmazione:

Da mercoledì 1° ottobre, i primi 13 episodi andranno in onda su Rai 2, uno al giorno dal lunedì al venerdì, all’interno del nuovo spazio mattutino di Rai Kids. Gli episodi saranno poi resi disponibili on demand su Rai Play

 Da giovedì 2 ottobre su Netflix in tutto il mondo

 Da lunedì 27 ottobre su Rai Yoyo

 Al termine della messa in onda, l’intera stagione sarà disponibile in box set digitale su Rai Play

Episodi: 26 x 24′

Produzione: Rainbow

Regia: Iginio Straffi

Animazione: CGI

Canzoni: Oltre 15 canzoni tra cui ‘Forever Winx’ cantata da Virginia Bocelli; ‘Nel segno di Winx/Under the sign of Winx’ la storica sigla interpretata da Clara; ‘Step into the dark’ cantata da Ili.

Lingue: italiano, francese, tedesco, spagnolo (Spagna), spagnolo (America Latina), portoghese (Brasile), portoghese (Portogallo), olandese, greco, polacco, svedese, turco, mandarino, giapponese, coreano.

Note di produzione

La nuova serie prodotta da Rainbow si rivolge a un pubblico internazionale di bambine e bambini a partire dai 5 anni.

Grazie agli effetti speciali d’avanguardia, ogni trasformazione magica diventa un’esperienza visiva mozzafiato, con luci e dettagli dinamici che mettono in risalto la bellezza e il potere delle fate.

Le ambientazioni sono le migliori di sempre: da Magixia al fantastico regno di Solaria, ogni location è stata progettata per affascinare gli spettatori e trasportarli in un mondo di pura meraviglia.

La serie affronta temi importanti come l’identità, la libertà di scelta e il potere della diversità, presentando storie che parlano a tutti. In Winx Club troviamo personaggi unici e dalla personalità complessa, impegnati a costruire e rafforzare legami d’amicizia e supporto reciproco che faranno da leva al grande tema che percorre tutta l’evoluzione della saga: la scoperta di sé, un tema chiave che rende da sempre Winx Club una storia ricca di continuo stimolo alla crescita personale e alla valorizzazione del proprio potenziale evolutivo.