Presentata a Palazzo Strozzi Sacrati la VI edizione Chianti Ultra Trail

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Ci saranno quasi 4000 mila atleti provenienti da tutto il mondo a sfidarsi nelle cinque differenti gare del Chianti Ultra Trail, in programma dal 22 al 24 marzo con partenza e arrivo a Radda in Chianti.

La novità di quest’anno è l’inserimento nel circuito UTMB, diventando così la seconda gara di qualificazione in Italia per le Finali della UTMB World Series, ennesimo riconoscimento di un successo sempre crescente.

Oggi, 19 marzo, la presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze con il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il Sindaco di Radda, Pier Paolo Mugnaini, il responsabile organizzativo della manifestazione, Matteo Matteuzzi, e il capo progetto di UTMB, Jules Pijourlet.

Il Presidente Eugenio Giani ha detto:

Siamo onorati di ospitare la presentazione di questa gara di livello internazionale. E siamo orgogliosi che questa manifestazione si stia conquistando uno spazio sempre più rilevante nel calendario di questa specialità, affascinante e durissima.

Il fatto che si svolga in uno scenario mozzafiato come il Chianti rende l’evento davvero unico per gli atleti e per tutti gli appassionati. Il territorio che farà da scenario alle varie corse è uno degli emblemi della Toscana.

Quel Chianti famoso in tutto il mondo non soltanto per il suo vino, ma soprattutto per i suoi paesaggi, per l’immenso patrimonio storico e culturale, per i castelli che racchiudono secoli di storia.

Poter correre tra vigneti e strade bianche, calpestare terre che sono state teatro di dispute e scontri, costituisce un valore aggiunto.

Come in altre occasioni lo sport diventa un contenitore molto ampio e va ad abbinarsi ad altri temi: la salvaguardia e lo sviluppo del territorio, la possibilità di godere delle bellezze di paesaggi e scenari che tutti ci invidiano e la scoperta, grazie a tanti appuntamenti collaterali, di tutte le ricchezze enogastronomiche che il Chianti è in grado di offrire.