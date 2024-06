Presentata a Palazzo Pirelli X edizione Adamello Ultra Trail

Romani: ‘Una cartolina e una vetrina d’eccezione per il territorio e la montagna lombarda’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Dopo il debutto dell’evento Vertical nel 2023, Adamello Ultra Trail continua la sua crescita e regala agli appassionati una nuova sfida sulle montagne del comprensorio Pontedilegno – Tonale.

Si tratta di Adamello Half Trail, AHT, 60 chilometri e 4000 metri di dislivello con partenza e arrivo a Vezza d’Oglio (BS), quartier generale dell’evento, in Alta Valle Camonica.

Una distanza che va ad aggiungersi alle già consolidate 35, 100 e 170 chilometri e ad arricchire un weekend, quello del 20 – 22 settembre, completamente nel segno del trail running, della storia e della passione per la montagna.

La partenza della nuova distanza è infatti fissata per venerdì 20 settembre alle ore 8:00, a metà tra il via della 100 km, ore 7:00, e quello della 170 km, ore 9:00, con un limite di 18 ore e un massimo di 100 partecipanti.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani intervenendo oggi a Palazzo Pirelli alla presentazione dell’evento ha sottolineato:

L’Adamello Ultratrail è una cartolina e una vetrina d’eccezione per il territorio e la montagna lombarda. Iniziative e manifestazioni come questa, oltra ad avere un grande valore sportivo e agonistico, sono occasioni straordinarie per promuovere le nostre eccellenze naturali. Il Consiglio regionale della Lombardia ha istituito una apposita legge a tutela e valorizzazione del patrimonio montano lombardo e da sempre aderisce alla carta dei valori di ‘Save the Mountains’, nei cui principi sicuramente si rispecchia anche la Adamello Ultra Trail.

Alla presentazione in Consiglio regionale è intervenuta anche la Consigliera Claudia Carzeri, promotrice dell’evento, che ha sottolineato la grande valenza turistica e l’indotto significativo che questa manifestazione riveste per il territorio.

Il percorso di Adamello Half Trail ripercorre la prima parte del tracciato delle distanze più lunghe, con i suggestivi passaggi sui camminamenti della Grande Guerra come a Cima Rovaia o al trincerone della Bocchetta di Valmassa.

La deviazione decisiva arriva a Sant’Apollonia, nel Comune di Ponte di Legno, conservando quindi tutta la gara in territorio bresciano: da qui si svolta verso sud in direzione Villa Dalegno, frazione di Temù, dove il percorso si riunisce a quello della 100 chilometri e prosegue in discesa sulla Via Carolingia fino all’arrivo.

Una peculiarità di questa nuova gara è quella di non scendere mai sotto i 1.000 metri di altitudine, come già succede nella sola 35 km: nonostante questo, sono comunque 4.000 i metri di dislivello di una gara che si preannuncia durissima, con un passaggio anche sopra i 2.600 metri in zona Bocchetta di Valmassa.

Paolo Gregorini, responsabile dell’organizzazione di ASD Adamello Ultra Trail, ha commentato:

Negli anni abbiamo puntato sempre ad offrire un evento accessibile e di livello. Il salto tra le distanze di 35 e di 100 km era ampio e con questo nuovo percorso vogliamo fornire un’ulteriore opzione per scoprire i nostri sentieri e le nostre montagne, oltre a introdurre una sorpresa per la decima edizione. Ora abbiamo gare che vanno dai 3,9 km dell’Adamello Vertical Kilometer ai 170 km dell’Adamello Ultra Trail, senza contare gli eventi Junior: ce n’è per tutti i gusti, esperienze ed età.

L’introduzione della nuova 60 km non è però l’unica novità di questa decima edizione, patrocinata dal Consiglio regionale della Lombardia.

Da un lato, infatti, la società organizzatrice ha aperto, per la prima volta, al tesseramento di atleti e atlete, dall’altro è stata introdotta la formula dell’iscrizione di gruppo: per ogni 6 persone iscritte contestualmente, la settima iscrizione sarà gratuita.

La prima fase di iscrizione agli eventi targati Adamello Ultra Trail, compresa la nuova 60 km, e Adamello Series è aperta con prezzi speciali fino al 30 giugno.

Dal 1° luglio e fino alla scadenza dell’8 settembre rimane possibile iscriversi ad una tariffa leggermente maggiorata.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento www.adamelloultratrail.it.