Presentata a Cagliari la XX edizione Festival Tuttestorie

Tutti gli appuntamenti in programma

Riceviamo e pubblichiamo.

Compie vent’anni il Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazze e Ragazzi, ideato e organizzato dalla Libreria Tuttestorie, con il contributo di idee e testi di Bruno Tognolini.

Si intitolerà ‘inVENTario. Racconti, visioni e libri per mettere tutto a posto e niente in ordine’ e si svolgerà dal 1° al 5 ottobre all’Exma di Cagliari e in altri spazi cittadini e dal 30 settembre al 6 ottobre a Carbonia, Isili, Gonnesa, Iglesias, Quartu Sant’Elena, Sanluri, Selargius, Villanovaforru.

Sarà un inventario ribelle che fruga dentro un archivio poco addomesticabile, fatto di parole, figure, pensieri, invenzioni, canzoni, azioni e libri che ci hanno accompagnato dal 2006 ad oggi, impossibili da catalogare.

Il festival esplorerà con occhi nuovi i temi passati: Domande, Disubbidienza, Bestie, Cambiamento, Notte, Segreto, Incomprensibile, Casa, Sorpresa, Extra, Coraggio, Legami, Desideri, Terra, Corpo, Viaggio, Tempo, Famiglie, Fine. Temi raccontati sin dalla prima edizione dai disegni e dalla grafica di Ignazio Fulghesu.

Un inventario del mondo che Tuttestorie festeggerà con la grande comunità del festival, fatta da bambine, bambini, famiglie, scolaresche, insegnanti, bibliotecarie al cui fianco viaggia da anni, ma anche da editori, partner, istituzioni e ovviamente autrici, autori, artiste e artisti di arti varie.

In programma circa 350 appuntamenti: laboratori, incontri, esplorazioni, giochi, azioni performative, musiche e canti con scrittrici e scrittori, illustratrici e illustratori, artiste/i, atelieriste e studiose/i di letteratura e illustrazione per l’infanzia.

Attività in programma anche nei reparti di pediatria degli ospedali Microcitemico e Brotzu e nella biblioteca della Casa Circondariale E. Scalas di Uta. Sono già iscritti a partecipare 12.000 alunne e alunni dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 1° grado di tutta l’isola, a cui si aggiungerà il pubblico delle famiglie.

Le prenotazioni dei laboratori potranno essere effettuate online sul sito www.tuttestorie.it a partire dal 22 settembre.

Come da tradizione la colonna sonora originale di Antonello Murgia e Bruno Tognolini accompagnerà le cinque giornate di festival con il ‘Canto del Compleanno’, cantato da Lia Careddu e Fabio Merceddu.

I pensieri delle bambine e dei bambini sventoleranno nel piazzale dell’Exma con il bucato dell’Ufficio Poetico Tuttestorie diretto da Emanuele Scotto, che nel 2025 sta raccogliendo domande d’infanzia come fu nella prima edizione.

Aprirà il programma pomeridiano del 1° ottobre l’incontro ‘Poeti nelle rime degli spari. Che poesia per bambini può esserci mentre si muore a Gaza?’, una riflessione di Cristina Bellemo e Bruno Tognolini che semina dubbi sulle parole dell’arte e della poesia di fronte alla guerra.

Fra gli ospiti una nutrita schiera di alcuni fra i più importanti autori e autrici, illustratori e illustratrici internazionali: dall’Inghilterra il grande David Almond, uno dei giganti della letteratura contemporanea per ragazzi, vincitore nel 2010 dell’Hans Christian Andersen Award, intervistato da Nicola Galli Laforest, Hamelin; sul fronte del graphic novel, arriva a Tuttestorie, e per la prima volta in Italia, Pedro Martín, fumettista americano di origine messicana, autore di film d’animazione e vincitore, con ‘MexiKid Una famiglia on the road’, Tunuè, dei principali premi americani tra cui l’Eisner Award e il Newbery Honor Book; dalla Francia il geniale Olivier Tallec, illustratore e autore di pluripremiati albi sempre ironici e mai banali che accompagnerà a Cagliari l’uscita del suo nuovo albo ‘Sta dormendo?’ Clichy, affiancato da Carla Ghisalberti.

L’autrice e illustratrice fiamminga Gerda Dendooven, più volte nominata per il prestigioso Hans Christian Andersen Award, sarà al festival con le avventure ‘Stella’, Camelozampa, grazie al progetto europeo Reading Diversity. Raccontano cambiamenti importanti e legami familiari e d’amicizia le tre autrici che dialogheranno con Roberta Balestrucci e con il pubblico fra un the e una fetta di torta negli spazi di Biancospino Dispensa: la svedese Moni Nilsson, una delle più apprezzate autrici nordiche per l’infanzia, con le avventure di Nonnamatta, pubblicate da Iperborea; Anna Maria Prassler, autrice e sceneggiatrice tedesca al suo debutto in Italia con ‘Salviamo il boa della nonna!’, Emons, 2025; dall’Olanda Enne Koens, autrice di opere teatrali, canzoni, racconti e romanzi, in libreria per Camelozampa con ‘La mia estate con Yente’.

L’autrice Susanna Mattiangeli, con il fumetto ‘Tessa Presidente’, Il Castoro, incontrerà in consiglio comunale bambine e bambini che proporranno al sindaco Massimo Zedda, al consiglio e alla giunta comunale le loro idee per il buon governo della città.

Il progetto di progettazione partecipata, intitolato ‘Potere alle bambine e ai bambini’, sarà coordinato da Emanuele Ortu, con il coinvolgimento delle Presidenti delle Commissioni Cultura e Pubblica Istruzione Marta Mereu e Paola Mura.

È un graphic novel anche il racconto di Alice Milani, appassionata narratrice delle vite di grandi figure della storia e dell’arte, che stavolta ci farà viaggiare fra i ghiacci con il suo primo fumetto per l’infanzia, ‘Il Paese degli Inuit’, Canicola, 2025).

Fra gli autori per adolescenti alcune delle più importanti firme italiane: Davide Morosinotto, Anna Vivarelli, Guido Sgardoli, Nicoletta Gramantieri e Letizia Iannaccone. I più piccoli della scuola primaria incontreranno invece Carla Fiorentino, Cristiana Pezzetta, Gianluca Caporaso, Giuliana Facchini, Luca Tortolini, Mauro Scarpa, Samantha K. Milton Knowles e Federica Buglioni.

Ricca come sempre la truppa di illustratrici e illustratori nazionali: Ilaria Mancini, Marco Viale, Marianna Balducci, Marianna Coppo, Irene Penazzi, Matilde Tacchini, Eva Rasano, Daniela Demurtas, Carol Rollo, Pia Valentinis, Ignazio Fulghesu e Riccardo Atzeni.

Il fronte musicale vedrà la collaborazione fra Sergio Benoni di Radio X e l’attore e conduttore radiofonico Andrea Santonastaso, attore e regista che porterà al festival una parte della ricca collezione di vinili dello zio Carlo Santonastaso, ora custodita negli spazi di Sala Borsa a Bologna, fra racconti e danze con i libri, mentre la musicista Elisabetta Garilli guiderà un’orchestra di carta con i disegni dal vivo di Gerda Dendooven e condurrà laboratori per i piccolissimi partendo dal suo nuovo libro ‘Tumpa Tumpa’, Carthusia.

E poi ‘Coro seduto’, un coro improvvisato formato da tutto il pubblico del festival, diretto da Stefania Pineider su tre Canti Tuttestorie con Antonello Murgia alla chitarra e Mò te le suono, atelier musicale curato da Alessandro Melis.

E per la serata conclusiva, un carosello dei festival degli anni passati con artiste e artisti che hanno accompagnato negli anni i finali di Tuttestorie: Arrogalla, Donatella Martina Cabras, Lia Careddu, Emanuela Lai, Fabio Marceddu, Mauro Mou, Antonello Murgia, Valentina Sanjust, Emanuele Scotto, Andrea Serra, Bruno Tognolini, Elio Turno Arthemalle, Silvestro Ziccardi e la Piccola Compagnia Tuttestorie

Fra le produzioni originali del festival: ‘Colorario. Inventario Cromatico’, un allestimento interattivo fra segni e movimento curato dalla performer Catia Castagna e dall’architetta/atelierista Elena Iodice e il Gesticolario fotografico e danzato curato da Delfina Stella e Francesca Madiai.

Due percorsi itineranti a tappe ripercorreranno i 20 anni di festival affidandosi ad un gioco di carte del LudoMastro Carlo Carzan e al gesto e movimento poetico con il maestro Emanuele Scotto e la danzatrice Donatella Cabras.

E saranno i racconti inediti di 8 autrici e autori al centro di Gioca la carta, gira la storia: storie che variano su sollecitazione dei partecipanti aggiungendo ingredienti narrativi tratti dai temi del 20 anni di Tuttestorie.

Un altro compleanno importante del 2025 è quello di Pippi Calzelunghe, di cui festeggeremo gli 80 anni in un incontro collettivo orchestrato da Emanuele Ortu, che metterà in gioco autrici e bambine/i assieme.

Magie di carta con le atelieriste Antonella Ranieri e Laura Cattabianchi, coautrice con Patrizio Anastasi di ‘Dalla Finestra’, Start Edizioni, premio speciale New Horizons all’ultima Fiera di Bologna.

Spazio alla poesia con il Baratto del Ringraziamento Poetico curato da Andrea Serra.

Non mancano le incursioni nel teatro: ‘Koro Koro’ di Wonderland Collectief (NL) un’esperienza interattiva di danza e musica pensata per i bambini dai 6 ai 18 mesi, in collaborazione con il Festival Trattini, Sardegna Teatro; ‘Ninna Buuum’, performance partecipativa per bambine e bambini dai 24 ai 36 mesi ideata da Monica Serra, Microfratture Teatro; Via delle Ombre n.3, un’esperienza di microteatro prodotta dell’Associazione Scena 8; la narrazione della nuova avventura di Gufo Rosmarino, con l’autore e regista Giancarlo Biffi dei Cada Die Teatro.

Laboratori creativi con Teresa Porcella, Matilde Marras, Francesca Amat, Simone Perra e Maria Tedde per Cultina. E poi Argillario, laboratorio di lavorazione dell’argilla con l’associazione bolognese Blusole.

