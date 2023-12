Premio Stelvio Cipriani – II edizione: successo al Teatro Ghione

A consegnare i premi l’attrice Manuela Morabito

Riceviamo e pubblichiamo.

Tanti i premiati nella seconda edizione del Premio Stelvio Cipriani, svoltosi al Teatro Ghione di Roma, varie le sezioni scelte per la premiazione: Direttori d’orchestra, Compositori, Autori, Musicisti, Attori, Film, Fiction, Stilisti, Scrittori. Anche un Concorso per Giovani Talenti della Musica.

Il Premio è ideato è curato dalla prof. Sabina Fattibene, e condotto dal Mago Heldin.

I premi sono stati consegnati dall’attrice Manuela Morabito.

Premio con Menzione speciale al Maestro Ildebrando Mura, Direttore d’orchestra e Maestro del coro della Cappella Ludovicea, struttura dei Pii Stabilimenti dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede.

Premiati il Compositore di colonne sonore e pianista Americo Marinelli, che ha voluto fare un omaggio a Cipriani, suonando al pianoforte il celebre ‘Anonimo Veneziano’ accompagnato dal Maestro di Oboe Ennio Donato, esibizione accolta con grandi applausi dal pubblico presente.

Premio alle splendide borse glamour tra il Decò il Futurismo e la Musica della fashion designer stylist Eleonora Altamore.

Per gli autori premiato Paolo Audino, autore di ‘Brivido felino’ di Mina e Celentano, come di tante altre canzoni per Amedeo Minghi e Andrea Bocelli.

Grande successo e stupore ha suscitato la presenza di Romolo Grano, novantenne compositore di colonne sonore dei sceneggiati RAI TV degli anni sessanta e settanta, come ‘Il segno del comando’, ‘Nero Wolfe’, ‘Petrosino’, ‘Telefono Giallo’.

Il video è nato dalla ricerca di due ammirevoli storici dello spettacolo Ugo G. Caruso e Lucio Montero, la cui proiezione ha affascinato il pubblico presente in teatro.

In sala venuti ad omaggiare Romolo Grano l’attrice Ivana Monti e il jazzista Stefano Oddi.

Omaggio alla rossa della canzone italiana, Milva, da parte di Frank Amore, che ha cantato ‘Alexander Platz’.

Per il Cinema si è scelto un film storico biografico uscito quest’anno ‘Goffredo… e l’Italia chiamò’, regia di Angelo Antonucci. Goffredo è il giovane attore Emanuele Macone, le colonne sonore sono di Marco Werba, che ha suonato al pianoforte la colonna sonora del film.

Si è premiato uno sceneggiato dei nostri giorni, oggi definita fiction, di grande successo ‘Il Paradiso delle Signore’, giunto alla ottava edizione.

Premiati il produttore Giannandrea Pecorelli, gli attori Vanessa Gravina e Pietro Masotti ed anche tutto il cast di attori e tecnici.

Oltre il premio sono state date in omaggio ai premiati le cravatte dello stilista Damiano Presta, con disegni particolari agli uomini e un foulard, con il quadro stile popart all’attrice, dell’artista Alessandro Siviglia.

Sono stati assegnati tre premi della Regione Lazio di divulgazione Sociale. Il primo alla Docente Psicoterapeuta Maria Rita Parsi per la cura di progetti a sfondo sociale, che trattano problematiche legate ai minori, le famiglie, la scuola. Ha al suo attivo più di 100 pubblicazioni di libri. Nel 2023 ha pubblicato due libri ‘Noi siamo bellissimi’ e ‘Contro il Potere distruttivo’.

L’altro premio Regione Lazio ad Alberto Angela, come divulgatore scientifico e paleontologo, con grande capacità di avvicinare il pubblico al mondo della cultura e della scienza. Alberto Angela, non essendo a Roma, ha inviato un video di saluti e ringraziamenti.

Il terzo Premio Regione Lazio alla memoria a Giovanbattista Cutolo, il musicista che suonava il corno nell’orchestra Scarlatti di Napoli, ucciso da tre colpi di arma da fuoco alle spalle per futili motivi. La madre, Daniela Di Maggio, nell’impossibilità di venire, ha delegato il maestro di violino Gaspare Maniscalco a ritirare il premio.

Nell’ambito del premio si è voluto ricordare il tenore Edoardo Guarnera, che ha dedicato la sua vita all’operetta, venuto a mancare nel 2022, omaggiandolo con una targa premio, e un medley dell’operetta cantato da Mariella Guarnera, Anna Lena Lombardi, Vincenzo Pellicanò, Alessandro Peccolo.

Premiati i gemelli del Cinema romano Maurizio e Tonino Panimolle, una vita dedicata al Cinema, come attori, registi pittori. Hanno lavorato con registi, come Pupi Avati e tanti altri. Il premio è stato intramezzato dalle colonne sonore composte da Cipriani.

Per la Moda due giovani stilisti, Silvia Feather, di origine giordana, e Giovanni Vinciguerra, made in Italy. Stupendi i vestiti di entrambi gli stilisti, moda giovane, classica, belle stoffe. Per Silvia Feather abiti in stile orientali, con ricami e ricchi copricapi, di colore sgargiante.

Premio Concorso Giovani Compositori e Cantanti, in questa seconda edizione scelti da una giuria di esperti il musicista Héctor Ulises Passarella, il jazzista Gianni Mazza e il critico musicale Dario Salvatori, hanno scelto il Compositore Paolo Giorgetti, e il cantautore MirkoLuMi.

La scaletta ha proseguito con il Premio alla Letteratura per lo scrittore Gianni Scuderi per il saggio romanzato ‘Oltre… dentro l’eternità’ sui grandi personaggi della Musica e del Cinema.

Sempre per la letteratura si è premiata una trasmissione che presenta libri che dura e va bene da 35 anni condotta dal critico letterario Andrea Menaglia, che va in onda su Canale Italia alle 20:30 di martedì.

Premiato un giovane scrittore di 12 anni per il suo primo libro di storie per bambini, Natan Pastore, con ‘Le storie di Charlie’.

Ha chiuso la premiazione Giorgio D’Antonio, Presidente Club Ferrari Appia Antica, poiché i ferraristi, spesso, sono accanto ai bambini che hanno difficoltà.

La kermesse si è chiusa con la musica di Stelvio Cipriani.

Paolo Franceschini Videomaker.

Foto by Mario Giannini.