Premio Sacharov 2024: evento ad Esperienza Europa – David Sassoli

Il 17 dicembre giornata di riflessione sui temi della libertà e dei diritti umani con dibattiti tra Roma, Strasburgo e Caracas

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

In occasione della cerimonia di consegna del Premio Sacharov 2024 per la libertà di pensiero, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia organizza, martedì 17 dicembre, una giornata di riflessione sui temi della libertà e dei diritti umani con dibattiti tra Roma, Strasburgo e Caracas.

Il Parlamento europeo ha conferito il Premio Sacharov 2024 a María Corina Machado, leader delle forze democratiche in Venezuela, e al Presidente eletto Edmundo González Urrutia, in rappresentanza di tutti i venezuelani che lottano per il ripristino della libertà e della democrazia.

L’incontro inizierà a Roma alle 9:30 con la proiezione di un video della vincitrice Machado, che racconterà la sua lotta per la democrazia e i diritti civili.

A seguire, interverranno Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Tamara Sujú, direttrice esecutiva dell’Osservatorio per i diritti umani del Centro de Estudios para América Latina (CASLA), e Maria Claudia Lopez, capo della Coalizione democratica con VZLA Italia.

In collegamento da Caracas prenderà la parola l’avvocata Maria Costanza Cipriani, che parlerà delle condizioni del marito Perkins Rocha, avvocato della Coalizione Democratica, arrestato lo scorso 27 agosto.

La discussione proseguirà con gli interventi di Antonio Preziosi, Direttore del TG2 Rai, Federico Fubini, vicedirettore del Corriere della Sera, e Fabrizio Ferragni, Direttore dell’Offerta Estero della Rai.

L’incontro sarà moderato a Roma da Mariarita Grieco, Vicedirettrice del TG1 Rai.

Alle 11:00 il via alla seconda parte dei lavori con un dialogo tra Roma e Strasburgo sul ruolo del Parlamento europeo nella difesa dei diritti umani nel mondo introdotto da Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del PE in Italia.

Interverranno la Vicepresidente Antonella Sberna e gli eurodeputati Marco Falcone, PPE-FI, Alessandra Moretti, S&D-PD, Paolo Borchia, PfE-Lega, Carlo Fidanza, ECR-FdI, Ignazio Marino, Verdi/ALE-AVS e Pasquale Tridico, The Left-M5S.

Alle 12:00, l’evento proseguirà con il collegamento in diretta con la plenaria di Strasburgo per il conferimento ufficiale del Premio Sacharov 2024 per la libertà di pensiero alle forze democratiche in Venezuela.

Gli accrediti stampa verranno registrati in loco.

Ingresso libero.

L’evento sarà visibile sulla pagina YouTube del Parlamento europeo in Italia e sul sito Corriere.it.

Background

Ogni anno, il Parlamento europeo conferisce il Premio Sacharov, che prevede una ricompensa di €50.000, per onorare e supportare persone e organizzazioni che si sono distinte nella difesa dei diritti umani, della democrazia e delle libertà fondamentali.

I leader dell’opposizione venezuelana erano tra i 3 finalisti dell’edizione 2024, selezionati il 17 ottobre con il voto dei membri della Commissione per gli affari esteri e quella per lo sviluppo del Parlamento europeo.

Gli altri due finalisti erano Dr. Gubad Ibadoghlu, accademico e attivista anti-corruzione in Azerbaigian e i movimenti ‘Women Wage Peace’ e ‘Women of the Sun’ in Israele/Palestina.

Il premio, lanciato nel 1988, prende il nome da Andrei Sacharov, fisico nucleare sovietico e forte difensore della democrazia e dei diritti umani. Ha vinto il Premio Nobel per la Pace nel 1975 per i suoi sforzi di sensibilizzazione sui pericoli della corsa agli armamenti nucleari.

Approfondimenti

Scheda dell’EPRS, il Servizio di ricerca del Parlamento europeo, sui ‘Vincitori del Premio Sacharov 2024 María Corina Machado e Edmundo González Urrutia e la loro lotta per la democrazia in Venezuela‘

Scheda sul Premio Sacharov