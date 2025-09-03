Premio Pieve Saverio Tutino, presentata edizione n. 41

Appuntamento nella città del diario dal 18 al 21 settembre

Si svolgerà dal 18 al 21 settembre la 41a edizione del Premio Pieve Saverio Tutino, nella città del diario, Pieve Santo Stefano (AR), con il titolo ‘1945-2025 Il ritorno della memoria’.

Manifestazione storica dedicata alla scrittura autobiografica, l’edizione 2025 presenterà nuove uscite editoriali e progetti, esposizioni, performance, spettacoli teatrali, fino agli otto diari finalisti, in quattro giornate che punteranno sull’importanza di ricordare, sul passato come bussola per il futuro, sulla memoria come maestra di vita, sottolineando, attraverso voci diversissime, il tempo della libertà riconquistata.

Come ha avuto modo di commentare il Presidente della Regione, il premio Pieve Santo Stefano, alla 41esima edizione, rappresenta un’iniziativa che nel corso degli anni è cresciuta diventando un premio di natura nazionale se non internazionale.

Un patrimonio culturale unico nel suo genere, un simbolo dell’impegno civile e della memoria collettiva che affonda le sue radici nel cuore della Toscana. Attraverso le testimonianze intime e autentiche raccolte dall’Archivio diaristico nazionale, questo concorso restituisce la voce di cittadini comuni, la loro vita quotidiana, le loro emozioni, le speranze, le difficoltà e i sogni.

In Italia, ha poi proseguito il presidente, la Fondazione che raccoglie questi scritti, queste memorie, che sono più di 10.000 archiviate anche digitalmente, sta diventando un riferimento nel mondo culturale della penisola.

Proprio per questo la Regione, dopo anche un colloquio con il Ministero dei beni culturali a suo tempo diretto dal Ministro Franceschini, decise di entrare nella Fondazione e ora, proprio da quest’anno, è a pieno titolo dentro la Fondazione archivistica dei Diari di Pieve Santo Stefano, una delle iniziative culturali distintive della Toscana.

Il Presidente dell’Archivio diaristico Albano Bracagni, ha aggiunto che, partendo da una statistica, quest’anno al Piccolo museo del diario ci sono stati il 15% di visitatori in più dell’anno passato, indice che il lavoro interessa. Sono 41 anni che viene organizzato il Premio, e l’Archivio Diaristico è una istituzione che prende forza e vigore ogni anno. Contrariamente alle crisi di cui si sente parlare, il Premio e l’Archivio sono in crescita.

Natalia Cangi, Direttrice Archivio Diaristico, da parte sua ha osservato che la 41esima edizione del Premio Pieve, il ritorno della memoria, segna due date: 1945-2025. In questi 80 anni c’è la storia dell’Europa, c’è la storia dell’Italia ma più in generale questo Premio attesterà il fatto che c’è una storia dell’umanità che va riservata e tutelata.

Tanti appuntamenti e spazi di dialogo dunque dove il pubblico potrà confrontarsi con attori e osservatori della scena culturale italiana e internazionale, dal Direttore scientifico dell’Archivio Camillo Brezzi e la Direttrice Natalia Cangi al Premio Tutino Giornalista Rita Baroud, la giovane reporter palestinese che ha raccontato da Gaza la fame e la guerra nel suo paese, e il Premio Città del diario Antonio Scurati, l’autore del romanzo monumentale ‘M’ costruito su una mole impressionante di documenti sulla storia di Benito Mussolini, dalla conquista del potere fino alla morte.

In concorso gli epistolari di Bernardina Casarin e Vittorio Binotto, 1937-1943 tra la provincia di Padova e il fronte in Europa Orientale, Eduardo Renato Caianiello e Carla Persico, 1948-1953 tra Napoli e gli USA, Chiara Castellani con Paolo Castellani e Danilo Matievich, 1991-2014 tra l’Italia e l’Africa; i diari di Ricciardo Vaghetti, 1917-1917 tra il fronte di Caporetto e i campi di prigionia nell’Impero di Guglielmo II, e Arnaldo Manni, 1943-1945 dal fronte dell’isola di Rodi; le memorie di Tito Zampa, 1940-1946 dal fronte dell’isola di Kos, Francesca Ingoglia, 1937-1972 tra la Sicilia, Milano e gli USA, e Debora Pietrarelli, 1987-2021 da Roma.

L’opera giudicata vincitrice dalla Giuria nazionale, composta da Guido Barbieri, Camillo Brezzi, Natalia Cangi, Gabriella D’Ina, Luca Formenton, Patrizia Gabrielli, Paola Gallo, Antonio Gibelli, Roberta Marchetti, Melania G. Mazzucco, Annalena Monetti, Maria Rita Parsi, Stefano Pivato, Sara Ragusa, sarà annunciata nella manifestazione conclusiva del 21 settembre, condotta da Guido Barbieri e Monica D’Onofrio, affiancati da Paola Roscioli e Mario Perrotta per le letture. La cerimonia sarà trasmessa in differita da Rai Radio3 il 23 settembre.

Ideato e organizzato dall’Archivio dei diari, il Premio Pieve 2025 è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Pieve Santo Stefano, Comitato per le celebrazioni del centenario della nascita di Saverio Tutino, Consiglio Regionale della Toscana, Banca di Anghiari e Stia, Camera di Commercio di Arezzo e Siena, Fondazione CR Firenze, L.A. Sistemi, TCA SpA, Società Riolo, e tanti altri partner e amici dell’Archivio, con la media partnership di RAI e il patrocinio di InToscana.