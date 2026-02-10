Premio ‘Per Sempre Scugnizzo Città di Pomigliano’ edizione 2026

Appuntamento il 12 febbraio al Comune di Pomigliano d’Arco (NA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 12 febbraio presso l’Aula Consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco (NA) alle ore 16:00 si terrà la cerimonia del Premio ‘Per Sempre Scugnizzo Città di Pomigliano d’Arco’ organizzato dalla Cooperativa Giornalistica ‘La Voce degli Ultimi’.

Patrocinato dal Comune di Pomigliano d’Arco (NA) e dalla ProLoco.

Il premio è rivolto alle persone fisiche o istituzioni, che hanno contribuito e contribuiscono alla crescita economica, civile, sociale, culturale del nostro paese e che ne proiettano ed accrescono l’immagine nel mondo.

Quest’anno riceveranno il premio il Dott. Marco Romano, la Prof.ssa Luisa Patrizia Milo, il Dott. Roberto De Cicco, la Dott.ssa Maddalena Ferraro, Il Dott. Domenico Manna e ADS Pomigliano Calcio.

Programma evento

15:30 – 15:55: Afflusso Premiati ed ospiti

16:00: Inizio cerimonia con indirizzo di saluto da parte di un rappresentante della Cooperativa ‘La Voce degli Ultimi’

16:10: illustrazione finalità del premio

16:25: inizio premiazione,

17:45 – 18:00: saluti finali. Deflusso premiati ed ospiti.