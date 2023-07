Premio per la cultura del vino in Alto Adige: vincitori 2023

Riceviamo e pubblichiamo.

Anche per l’edizione 2023 il Consorzio Vini Alto Adige ha assegnato il Premio per la cultura del vino in Alto Adige, un riconoscimento annuale che viene conferito a personalità e aziende che promuovono la cultura vinicola locale con particolare impegno, passione e dedizione.

Quest’anno il premio è stato assegnato nelle categorie ristoranti e rifugi di montagna.

Spiega il Presidente del Consorzio Andreas Kofler:

Nella categoria ristoranti ha salire sul podio è stato l’Unterwirt di Gudon, di cui Thomas Haselwanter è responsabile della cucina, mentre sua moglie Cornelia si occupa del servizio e della consulenza enologica.

Sommelière con oltre vent’anni di esperienza, Cornelia Haselwanter fa dell’assistenza alla clientela il suo più grande punto di forza. La giuria è rimasta favorevolmente colpita dall’assortimento della carta dei vini; la cantina dell’Unterwirt punta in maniera preponderante sulle etichette altoatesine che si sposano perfettamente con la cucina tradizionale e regionale di Thomas Haselwanter.

Lo stesso vale per il Rifugio Jimmi, situato a 2.220 metri sopra il Passo Gardena. Nonostante la posizione e le difficoltà logistiche che ne derivano, il gestore Josef Schrott, i suoi figli e tutto il team dedicano un’attenzione speciale alla cultura del vino

come ha sentenziato la giuria di esperti. Quest’ultima è rimasta colpita anche dalla consulenza in materia di abbinamento dei vini, molto precisa e competente.

Spiega il Presidente del Consorzio Kofler che esprime la propria soddisfazione anche per la grande partecipazione all’edizione 2023 del Premio per la cultura del vino:

L’Unterwirt e il Rifugio Jimmi sono degni destinatari del Premio per la cultura del vino in Alto Adige, anche perché entrambi riescono a rendere evidente quanto profondamente sia radicata la cultura del vino in Alto Adige e quanto siano diverse le condizioni nelle quali essa possa venire concretamente vissuta.

Anch’essa è un ulteriore indizio della grande importanza attribuita alla cultura del vino nella nostra provincia.

E, non da ultimo, di come il Premio per la cultura del vino stia diventando sempre più un’importante vetrina per tutto il settore.