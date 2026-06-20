Premio Modigliani meets Back to Fashion

Appuntamento il 21 giugno a Roma presso Fondazione D’Arc

Riceviamo e pubblichiamo.

Nella suggestiva cornice della Fondazione D’Arc, in via dei Cluniacensi 128 a Roma, si svolgerà, domenica 21 giugno a partire dalle ore 20:00 la III edizione del Premio Modigliani – Linguaggi Contemporanei, Cultura e Società – ideato e promosso dall’Istituto Aniene di Roma e dalla Fondazione Amedeo Modigliani – che in questa edizione sarà affiancato dal progetto Back to Fashion, iniziativa dedicata alla valorizzazione della moda contemporanea e al rilancio del ruolo della Capitale come luogo di incontro tra cultura, creatività e innovazione, con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, del Municipio IV di Roma Capitale e il CNA Federmoda.

La Fondazione Amedeo Modigliani rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura e della creatività attraverso il Premio Fondazione Amedeo Modigliani, uno dei principali appuntamenti dedicati alla valorizzazione dell’arte contemporanea.

Accanto a questo storico riconoscimento, dedicato principalmente alle arti visive e alla produzione artistica contemporanea, la Fondazione in collaborazione con l’Istituto Aniene di Roma promuove da tre anni anche il Premio Modigliani – Linguaggi Contemporanei, Cultura e Società.

L’Istituto Aniene è da sempre impegnato nella valorizzazione dei linguaggi creativi contemporanei, tra cui la moda, attraverso il dipartimento dedicato dell’indirizzo di studio come Sistema Moda ‘Micol Fontana’; tale dimensione rappresenta un elemento di continuità tra la mission educativa dell’Istituto e il progetto del Premio Modigliani e Back to Fashion – Roma, contribuendo a costruire un dialogo concreto tra formazione, cultura e industria creativa.

L’iniziativa rappresenta un’estensione del progetto culturale della Fondazione e nasce con l’obiettivo di valorizzare personalità che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, contribuiscono in modo significativo alla crescita culturale e sociale della collettività.

Il Premio riconosce figure provenienti dal mondo delle arti performative, della moda, dello sport, della cultura, dell’informazione, delle istituzioni e dell’impegno sociale, ampliando il concetto di creatività ai molteplici linguaggi che caratterizzano la società contemporanea.

Attraverso questi due appuntamenti, la Fondazione Amedeo Modigliani e l’Istituto Aniene confermano la propria volontà di promuovere non solo l’arte nelle sue forme tradizionali, ma anche i linguaggi contemporanei che contribuiscono a interpretare e raccontare il nostro tempo, creando un ponte tra patrimonio culturale, società e nuove visioni creative.

Il neonato progetto Back to Fashion nasce come una realtà che unisce le scuole di moda, non solo del territorio romano ma con l’obiettivo di estendere progressivamente la propria rete a tutte le accademie e istituti fashion del Paese.

In un mondo in cui tutto corre veloce e le tendenze si consumano rapidamente, Back to Fashion sceglie consapevolmente di fermarsi. Di tornare all’essenza. Di ripartire dalle competenze, dalla tecnica, dalla cultura del progetto e dalla visione dei ragazzi che rappresentano il futuro della moda italiana.

Perché il rilancio del sistema moda passa inevitabilmente dalla formazione, dall’etica professionale e dalla valorizzazione del merito. E Back to Fashion si propone come ponte tra scuola e industria, tra creatività e impresa, tra tradizione e innovazione.

La conduzione della serata è affidata alla celebre attrice, showgirl, ballerina Nathaly Caldonazzo.

Durante la serata i Premi Modigliani saranno assegnati:

– alla memoria: allo stilista Valentino Garavani;

– per la moda: allo stilista Guillermo Mariotto;

– per la danza: al ballerino Tommaso Stanzani;

– per l’impegno sul territorio: al Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti;

– per la promozione internazionale della Città di Roma: all’Assessore Alessandro Onorato;

– per l’impegno sociale: all’Associazione onlus Modelli si Nasce.

A impreziosire la serata per il progetto Back to Fashion, in collaborazione con l’Istituto Aniene sfileranno le creazioni di prestigiose Accademie e Istituti Moda nazionali: Istituto Aniene, MAM Maiani Accademia Moda, ITS Academy Sistema Moda, Istituto Moda Sgrigna, S.M.A. Scuola Moda e Arte e Istituto Moda Burgo Roma.

L’Istituto Aniene presenterà la collezione ‘Remember Valentino’, un omaggio al Maestro Valentino, figura iconica che ha reso il rosso un simbolo eterno dell’eleganza e dell’alta moda italiana nel mondo.

La collezione si ispira al celebre ‘Rosso Valentino’, tonalità divenuta emblema del fashion system internazionale, reinterpretandolo in chiave contemporanea attraverso linee sofisticate, volumi couture e dettagli che richiamano la tradizione sartoriale romana.

‘Remember Valentino’ vuole essere non solo un tributo stilistico, ma un atto d’amore verso la grande storia della couture italiana, riaffermando Roma come culla di creatività, maestria artigianale e bellezza senza tempo.

MAM Maiani Accademia Moda, presenterà la collezione ‘Bianchi Contaminati’, realizzata dagli studenti della Maiani Accademia Moda grazie alla collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica delle Filippine in Italia, che ha donato la preziosa organza di piña, fibra ricavata dalle foglie dell’ananas e simbolo della tradizione tessile filippina, la cui lavorazione è riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Le diverse sfumature del bianco, dall’écru al panna, dialogano con scarti di banner pubblicitari trasformati attraverso la raffinata tecnica giapponese del kirigami, dando vita a dettagli decorativi ispirati a farfalle, stelle e fiori. Una collezione che unisce creatività, sostenibilità e ricerca, conferendo agli abiti un carattere leggero, impalpabile e onirico.

ITS Academy Sistema Moda presenterà la collezione Hi-Tech Couture, realizzata dagli stilisti dell’ITS Academy Sistema Moda del Lazio. La collezione rappresenta l’incontro tra tradizione, innovazione e sostenibilità, attraverso creazioni interamente digitali sviluppate con tecnologie di stampa 3D.

Ispirata al lavoro pionieristico della stilista Iris van Herpen, la collezione esplora nuove forme espressive e materiali innovativi, proponendo una visione futuristica della moda.

Istituto Moda Sgrigna presenterà la nuova collezione, un progetto che va oltre la ricerca estetica e oltre le tendenze del momento, per mettere al centro la costruzione del capo, la precisione del modellismo, la qualità della confezione e la cultura del saper fare.

La collezione nasce dall’incontro tra creatività e tecnica, dimostrando come la moda più autentica non sia soltanto espressione di stile, ma anche il risultato di conoscenze profonde e competenze professionali consolidate.

Attraverso dettagli costruttivi, volumi studiati, finiture impeccabili e lavorazioni artigianali, gli studenti hanno interpretato il valore della sartoria contemporanea, dando vita a capi che esprimono identità, innovazione e qualità.

S.M.A. Scuola Moda e Arte presenterà una collezione ispirata dalla Magna Grecia e dalle radici culturali della città di Taranto, trasformando storia, mito e identità in creazioni contemporanee di grande impatto. Un dialogo tra passato e presente, dove la maestosità del mondo ellenico incontra l’eleganza dell’alta moda.

Le tonalità dell’avorio, del bianco luce, dell’oro solare, del nero profondo, della terracotta e del rosso borgogna accompagnano una narrazione fatta di forme, dettagli e lavorazioni sartoriali che richiamano l’eredità di una civiltà millenaria.

Più di una semplice collezione, questo progetto rappresenta un omaggio alla cultura mediterranea e alla tradizione artigianale italiana, dimostrando come la moda possa diventare linguaggio, memoria e innovazione.

Istituto Moda Burgo Roma presenta una selezione di outfit, che esplora il dialogo tra struttura e leggerezza, tra rigore progettuale e libertà espressiva. Volumi scolpiti, drappeggi, trasparenze, ricami e lavorazioni materiche si alternano in un racconto che mette al centro la ricerca sulla silhouette e il rapporto tra corpo, spazio e movimento.

Ogni creazione interpreta la moda come sintesi di tecnica e visione, dove il sapere sartoriale incontra la sperimentazione contemporanea per dare vita a forme capaci di comunicare identità ed emozione.

Una serata-evento che vuole premiare chi contribuisce giornalmente ed in modo significativo alla crescita culturale e sociale della collettività, in tutti i campi.

Si ringraziano i partner della serata: CAT ITALIA, CLARENCE MANAGEMENT e PIXELC3.