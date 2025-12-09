Premio Massimo Jaboni, la XII edizione al Teatro Tordinona

Appuntamento il 14 dicembre Roma

Domenica 14 dicembre alle ore 18:00, presso il Teatro Tordinona di Roma, via Degli Acquasparta 16, si terrà la XII edizione del Premio Internazionale Cinema, intitolato al decano dei fonici del cinema Massimo Jaboni, che ha dedicato quasi l’intera sua esistenza alla settima arte.

La rassegna, ideata dalla sorella Silvana, anch’essa con mezzo secolo di vita dedicata al cinema, è alla terza edizione sotto la direzione artistica del regista e sceneggiatore Felice Maria Corticchia.

La serata sarà, ancora una volta, presentata dalla giornalista Francesca Lazzeri mentre la direzione palco sarà curata da Antonello Russo.

Nel corso della manifestazione, patrocinata dalla Regione Lazio, saranno premiate grandi personalità del cinema italiano e internazionale.

I 5 riconoscimenti alla memoria andranno a:

Enrico Maria Salerno – Attore e doppiatore;

Giorgio Capitani – Regista e sceneggiatore;

Luciano Martino – Produttore e regista;

Guy Madison – Attore statunitense;

Claudio Morabito – Operatore di macchina.

I due premi speciali andranno alla paroliera e sceneggiatrice, Premio David di Donatello, Carla Vistarini e al giornalista e saggista Alberto Michelini.

I riconoscimenti alla carriera a:

Simona Patitucci – Attrice e doppiatrice;

Manuela Morabito – Attrice;

Claudio Fragasso – Regista e sceneggiatore;

Luca di Nardo – Agente cinematografico;

Antonio Avati – Produttore e sceneggiatore;

Maria Pia Di Meo – Attrice;

Emanuela Rossi – Attrice e doppiatrice;

Lucia Batassa – Attrice;

Francesca Della Ragione – Attrice;

Robert Madison – Attore;

Lina Sastri – Attrice e regista;

Francesco Apolloni – Attore e regista;

Gianni Mammolotti – Autore della fotografia;

Daniela Fazzolari – Attrice;

Alberto De Venezia – Produttore e regista.

Si ringrazia per la serata il Maestro orafo Giovanni Pallotta.

Nel corso della serata vi saranno interventi musicali del Maestro Luca Ruggero Jacovella.