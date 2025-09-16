Premio Le Pagine della Terra: la terna finalista della quinta edizione

I finalisti di quest’anno sono ‘Il fiore delle illusioni’ di Giuseppe Catozzella, ‘Gli straordinari’ di Edoardo Vitale e ‘La leggenda del pescatore pentito’ di Carlo Farina Dusmet

Sono stati annunciati i tre titoli finalisti della quinta edizione del Premio Le Pagine della Terra, il riconoscimento ideato e fondato dal Maestro Claudio Cutuli, dedicato alla narrativa che esplora il legame tra l’uomo e l’ambiente.

La selezione dei finalisti è stata effettuata dalla giuria del premio, composta da personalità di grande prestigio nel panorama culturale e istituzionale.

I finalisti

I finalisti di quest’anno sono ‘Il fiore delle illusioni’, Feltrinelli, di Giuseppe Catozzella, ‘Gli straordinari’, Mondadori, di Edoardo Vitale e ‘La leggenda del pescatore pentito’, Albatros, di Carlo Farina Dusmet.

La premiazione avverrà lunedì 13 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso il Teatro di Villa Torlonia a Roma, in una serata conclusiva condotta dalla giornalista Rai Manuela Moreno.

Il premio alla carriera

In questa edizione è stato inoltre istituito un riconoscimento speciale alla carriera dedicato a Licia Colò, per il suo impegno nella divulgazione e sensibilizzazione sui temi ambientali.

La giuria 2025

A decretare il vincitore sarà, come di consueto, una giuria di grande prestigio e autorevolezza, composta da personalità di primo piano del mondo culturale, giornalistico e istituzionale.

A guidarla, i due Presidenti: Ermete Realacci, ambientalista e Presidente della Fondazione Symbola, ed Enrico Vanzina, regista e scrittore.

Accanto a loro, un gruppo eterogeneo e autorevole di giurati: Federica Corsini, giornalista RAI; Marco Cappelletto, avvocato; Piero Damosso, giornalista; Barbara Degani, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; Marco Frittella, giornalista; Padre Enzo Fortunato, Presidente Pontificio comitato GMB; Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo; Giovanni Grasso, giornalista, scrittore, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica e Direttore dell’Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica; Laura Lega, Prefetto e Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Viminale; Gen. C.A. Antonio Pietro Marzo, già Comandante del CUFAA; Gen. C.A. Fabrizio Parrulli, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri; Alessandra Necci, scrittrice; Vincenzo Pepe, presidente di FareAmbiente e Gianni Todini, Direttore di Askanews.