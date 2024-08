Premio Internazionale Margherita d’Oro, grande successo edizione 2024

Filo conduttore di questa edizione: la sostenibilità

Un grande successo per l’edizione 2024 del Premio Internazionale Margherita d’Oro, l’evento che all’insegna della cultura, della musica e dello spettacolo ha presentato alcuni dei talenti pugliesi, premiandoli per essersi distinti nei rispettivi campi professionali.

Il Direttore artistico, Nicola Miulli, dichiara:

Ringrazio tutti gli artisti e i personaggi intervenuti perché è soprattutto merito loro se la serata di ieri è stata straordinaria. Lo dico con estremo orgoglio: è stato un evento ‘gigantesco’ per qualità di coloro che hanno calcato il palco e per la complessità dell’organizzazione. Una piazza gremita di gente della città, ma non solo: abbiamo registrato partecipazioni da tutta Italia e per noi questo è un risultato più che lusinghiero. Grazie all’Amministrazione comunale di Margherita di Savoia e a tutti gli enti coinvolti che hanno contribuito al successo di questa edizione.

Il filo conduttore di questa edizione, appunto, è stato quello della sostenibilità, declinato anche nella decisione di non concludere l’evento con nessun tipo di spettacolo pirotecnico, a differenza di quanto avviene nelle iniziative di questo genere.

Aggiunge Miulli:

Abbiamo regalato agli spettatori una serata speciale tra musiche, danze, comicità e, soprattutto, momenti di riflessione: ogni intervento è stato coerente con il messaggio che volevamo condividere ovvero quello della sostenibilità. Tutte le performance hanno percorso questo binario tematico, offrendo alla manifestazione una marcia in più e caratterizzandola in chiave decisamente innovativa. Parlare oggi di sostenibilità significa preservare il futuro, rispettando ciò che ci circonda.

Sei sono stati i premiati che il Comitato d’Onore per il Premio Margherita d’Oro 2024: Marisa Lisi Melpignano, patron di Borgo Egnazia; Andrea Prencipe, già Rettore Università Luiss; Salvatore Camporeale, Generale di Corpo d’Armata e Vice Capo di Stato Maggiore Esercito Italiano; Francesco Fortunato, plurititolato marciatore delle Fiamme Gialle; Paola Ferrulli, cantante, in arte Paola Effe; Nicola Conversa, attore, sceneggiatore, regista e candidato ai David di Donatello 2018 per miglior cortometraggio.

Il Sindaco di Margherita di Savoia e Presidente della Provincia BAT, Bernardo Lodispoto, dichiara:

Abbiamo coniugato una visione politica di territorio e di crescita attraverso la cultura con un tema impellente che interroga le istituzioni quanto i cittadini: la sostenibilità. Con il Premio, ma soprattutto con ProspectUs, la nostra amministrazione vuole indicare un nuovo percorso di sviluppo: la cultura, unitamente alla straordinaria bellezza delle nostre saline, può e deve diventare un volano anche per il turismo e, dunque, per il rilancio economico del nostro territorio.

Il Premio di quest’anno guarda al futuro. Si tratta, infatti, del primo step verso un grande evento internazionale che debutterà l’anno prossimo in una location di straordinario fascino come le saline di Margherita di Savoia: il Festival ProspectUs, una rassegna culturale internazionale sulla sostenibilità.

ProspectUs sarà una grande manifestazione in cui la musica e le parole si fondono tra loro per cristallizzare il cuore della prima edizione, racchiuso nei temi della sostenibilità e della biodiversità. Gli ospiti si alterneranno con un programma molto denso di performance, in una full immersion scandita da momenti di sperimentazione artistica.

Afferma ancora il Direttore artistico:

ProspectUs non sarà solo un evento, ma anche una proposta che lanciamo alla comunità. Con questo format non ci limiteremo a offrire un momento culturale, ma vogliamo rilanciare insieme al pubblico una coscienza collettiva consapevole dell’importanza dei temi ambientali.

Parlare di approccio slow alla vita attraverso la cultura diventa un esercizio più credibile se svolto in un luogo protetto in cui la natura regna sovrana, in un’oasi naturale tra le più belle al mondo.

La zona umida di Margherita di Savoia, nello specifico le vasche di sale delle saline di Margherita di Savoia, saranno il teatro naturale per questa prima edizione di ProspectUs.