Premio ‘Dare Voce’: quarta edizione in piazza Duomo a Napoli

L’esento è in programma il 3 dicembre

Mercoledì 3 dicembre, alle ore 19:00, sul sagrato del Duomo di Napoli si terrà la quarta edizione del premio ‘Dare Voce’, una serata evento ad ingresso gratuito dedicata ai talenti artistico-musicali che portano prestigio alla città di Napoli.

L’iniziativa, ideata dal Consigliere comunale Massimo Pepe , è realizzata con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato.

L’evento rientra nella programmazione culturale natalizia di ‘Napoli Città della Musica’ e, come nelle precedenti edizioni, i partner della manifestazione destineranno un contributo economico alla Fondazione Santobono-Pausilipon.

I riconoscimenti saranno consegnati dal Sindaco Gaetano Manfredi e dagli assessori della Giunta comunale. Tra i premiati: Paola Iezzi, giudice di X Factor, Emanuele Palumbo, Ste, Ivan Granatino, Raiz, Arteteca, Mr Hyde, Viscardi, Le One, Rico Femiano.

La serata sarà condotta dal direttore artistico Diego Di Flora e da Teresanna Pugliese, con momenti di spettacolo e musica che animeranno il cuore della città.