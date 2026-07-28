Premio Cesare Zavattini/UnArchive 2026: nominata giuria XI edizione

Sara Fgaier presiederà la commissione chiamata a selezionare i nove progetti finalisti tra le 84 candidature ricevute. Al via il percorso dedicato ai giovani autori del cinema d’archivio

Riceviamo e pubblichiamo.

Sarà Sara Fgaier – regista, montatrice e produttrice – a guidare la Giuria della XI Edizione del Premio Cesare Zavattini/UnArchive.

Al suo fianco lavoreranno Riccardo Bolo, regista e sceneggiatore, Giovanna Boursier, regista e giornalista, Emily Jacir, artista e produttrice, e Luca Ricciardi, producer e manager culturale.

Spetterà alla giuria individuare nove progetti finalisti ed eventuali tre uditori, i cui autori otterranno l’accesso a un workshop di sviluppo e formazione in programma tra settembre e dicembre 2026. L’esito della selezione verrà reso noto durante la prima settimana di settembre.

Il bando della XI Edizione, conclusosi lo scorso 24 luglio, ha registrato la partecipazione di 84 proposte di cortometraggio focalizzate sul riuso creativo del found footage. Un risultato che conferma l’ampio interesse suscitato dall’iniziativa tra i filmmaker under 35.

Promosso dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS, il Premio punta ad avvicinare le giovani e i giovani autori alla riscoperta e alla valorizzazione del cinema d’archivio in chiave originale.

A questo scopo, mette a disposizione gratuitamente il patrimonio audiovisivo dell’AAMOD e dei suoi partner, tra cui l’Archivio Luce, Home Movies e, da questa edizione, anche RAI Teche.

A conclusione del percorso formativo e a seguito di una sessione di pitch, la Giuria selezionerà i tre progetti vincitori e assegnerà la Menzione speciale della Giuria “Ansano Giannarelli”.

Le opere dovranno essere realizzate tra gennaio e aprile 2027 e potranno avvalersi a titolo gratuito, per fini culturali, delle immagini di repertorio fornite dagli archivi partner o da altri archivi che concedano la liberatoria.

Oltre al supporto produttivo fornito dalla Fondazione AAMOD e post produttivo dall’Archivio Luce, per ciascun cortometraggio completato è previsto un premio di 2.000 euro.

Il Premio Cesare Zavattini è sostenuto da Cinecittà Luce e dal Nuovo Imaie, con la partnership di Home Movies e Teche Rai, e la collaborazione di: Cineteca Sarda, Archivio delle Memorie Migranti, Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, Premio Bookciak Azione!, Deriva Film, Officina Visioni, Associazione Cinema del reale, UCCA e FICC.

Media partner: Radio Radicale e Diari di Cineclub.