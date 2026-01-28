Premio CALRE ‘Stelle d’Europa’ al Consiglio regionale della Lombardia

Il Parlamento lombardo ottiene il prestigioso riconoscimento della CALRE con la legge regionale ‘I viaggi della Memoria’

Con la legge ‘I viaggi della Memoria’ il Consiglio regionale della Lombardia si è aggiudicato il premio ‘Stelle d’Europa’ indetto dalla CALRE, la Conferenza delle 72 assemblee legislative regionali d’Europa.

Il Premio è stato indetto nel 2016 per valorizzare le iniziative adottate dalle Assemblee Regionali europee volte a migliorare un aspetto della vita economica, culturale o sociale dei territori e delle comunità.

Noi adulti abbiamo il dovere di tramandare la Memoria ai più giovani, per evitare che vengano ripetuti gli errori del passato. Credo questa sia stata la motivazione che più ha convinto le assemblee regionali d’Europa a votare la nostra legge sui viaggi della memoria come una delle tre proposte vincitrici dei CALRE Awards 2025. Per me si tratta di una soddisfazione doppia, in quanto ero stato primo firmatario della legge e in quanto viene premiato il Consiglio regionale della Lombardia in un contesto così prestigioso. I conflitti internazionali di questi giorni ci insegnano che nulla è acquisito per sempre: la libertà e la democrazia vanno tenute vive anche attraverso la memoria e le iniziative in sinergia tra istituzioni e mondo della scuola per intercettare il maggior numero di giovani possibile.

A sottolinearlo il Consigliere regionale Carlo Borghetti che, in qualità di delegato del parlamento lombardo, ha partecipato in collegamento all’Assemblea Plenaria della CALRE tenutasi a Santa Cruz di Tenerife.

Presente a Tenerife il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza Jacopo Scandella in qualità di componente del gruppo di lavoro ‘Problematiche delle aree montane e interne’, che nel ritirare il premio ha evidenziato come

soprattutto in questo momento storico attraversato da forti tensioni internazionali è quanto mai fondamentale rafforzare i legami e la coesione con gli altri Paesi europei e in particolare con le Regioni, espressione delle specificità territoriali.

In occasione dell’assemblea di oggi, la CALRE ha confermato anche per il 2026 in capo al Consiglio regionale della Lombardia il coordinamento del gruppo di lavoro sulle disuguaglianze di salute, sempre presieduto in questi anni dal Consigliere Borghetti.