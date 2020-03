Premio Best in Class 2020 a Rosario Lopa

‘La tutela delle nostre tradizioni e dei nostri costumi rimane un importante obiettivo per amplificare sempre di più il turismo in Italia’

Importante riconoscimento per meriti professionali: Best in Class 2020 a Rosario Lopa, Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, già Delegato al settore Agricoltura della Provincia di Napoli, componente del Dipartimento Nazionale Agricoltura Agroalimentare Ambiente Acqua Biodiversità Pesca Risorsa Mare Ristorazione Servizi MNS, già per diversi anni Presidente del Comitato per la Promozione Valorizzazione e Tutela della Pizza Napoletana, Delegato per l’Agroalimentare della Provincia di Napoli.

Durante l’evento Pizzaiolo dell’anno, svolto presso il Pizza Style School di Aprilia (LT), l’onorificenza al merito professionale gli è stata direttamente conferita dal Presidente dell’Unione Pizzaiuoli Tradizionali, Cav. Alfredo Folliero, per l’impegno profuso nella promozione e valorizzazione del prodotto sintesi della Dieta Mediterranea e per il lavoro svolto in questi anni a tutela e salvaguardia della figura professionale del pizzaiuolo.

Impegno e passione, sono i cardini su cui si poggiano i valori di Rosario Lopa, riconosciuto l’impegno quotidiano come suggestione dell’Italia che produce. Il suo grande merito in Campania e in tutto il Mezzogiorno, è di aver dato risalto ad aziende e persone del comparto, presidi di legalità, oltre che di produzione e sviluppo, dimostrando grande coraggio, perché ha fatto emergere attività d’eccellenza, che, fino a oggi, hanno operato all’ombra di storie assolutamente lontane dal reale coraggio e dalla dignità di questi operatori, dov’è la qualità a fare la differenza.

Così il Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, già Delegato al settore Agricoltura della Provincia di Napoli, componente del Dipartimento Nazionale Agricoltura Agroalimentare Ambiente Acqua Biodiversità Pesca Risorsa Mare Ristorazione Servizi MNS, già per diversi anni Presidente del Comitato per la Promozione Valorizzazione e Tutela della Pizza Napoletana, Delegato per l’Agroalimentare della Provincia di Napoli Rosario Lopa: