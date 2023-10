Premio Andrea Parodi: Angeli, Vetere e Voltarelli tra gli ospiti

Dal 12 al 14 ottobre 2023 al Teatro Massimo di Cagliari

Si avvicina il Premio Andrea Parodi, uno dei più importanti contest europei dedicati alla world music, le cui finali si terranno dal 12 al 14 ottobre in un luogo di grande prestigio come il Teatro Massimo di Cagliari.

Le serate, che inizieranno alle 20:30, sono a ingresso gratuito con prenotazione al Boxoffice Sardegna, tel.: 070-657428 – info@boxofficesardegna.it.

Di assoluto livello il parterre degli ospiti di questa 16a edizione, a partire da Paolo Angeli, chitarrista e compositore osannato dalla critica e dal pubblico, che riceverà il Premio Albo d’oro. Ma ci saranno anche una colonna della musica popolare italiana come Fausta Vetere, con Umberto Maisto, un cantautore eclettico e fantasioso come Peppe Voltarelli e il giovanissimo virtuoso di organetto Giacomo Vardeu. Ed inoltre gli Ual-la!, il duo catalano vincitore della scorsa edizione.

L’olandese Raquel Kurpershoek, vincitrice lo scorso anno del premio della giuria internazionale, sarà invece protagonista di una anteprima del Premio prevista a Quartu Sant’Elena il 30 settembre nel Chiostro dell’ex Convento dei Cappuccini, con il sostegno del Comune e ad ingresso libero.

Dal 12 al 14 a Cagliari il cuore della manifestazione sarà come sempre nel concorso, che quest’anno vedrà sul palco nove artisti, con proposte stilisticamente molto variegate.

Si tratta di: Carolina Alabau, dalla Catalogna, Andrea Andrillo, Sardegna, Curamunì (Sicilia, Guido Maria Grillo, Campania, Looping Greis, Madrid, Osso sacro, Campania, Ra Di Spina, Campania, Hiram Salsano, Campania, Trillanti, Lazio.

Ospiti e finalisti proporranno fra l’altro un brano di Andrea Parodi, a cui è dedicata l’intera manifestazione, realizzata dall’omonima Fondazione con la direzione artistica di Elena Ledda e la conduzione di Gianmaurizio Foderaro e Ottavio Nieddu.

A decidere i vincitori del contest saranno tre giurie, una tecnica, una critica e una internazionale, tutte composte da autorevoli addetti ai lavori, che saranno in buona parte presenti in platea, altri in remoto.

Il vincitore assoluto avrà diritto ad una borsa di studio di €2.500,00, oltre alla possibilità di esibirsi in alcuni festival partner del Parodi nel 2024, come l’European Jazz Expo in Sardegna e Folkest inFriuli, oltre che nello stesso Premio Andrea Parodi.

Il vincitore del Premio della Critica potrà invece realizzare un videoclip professionale di un brano, prodotto dalla Fondazione Andrea Parodi.

Per alcuni dei finalisti del Premio ci sarà inoltre la possibilità di essere invitati da alcuni dei festival partner, come Mare e Miniere, Premio Bianca d’Aponte, Premio Città di Loano per la musica tradizionale italiana, Mo’l’estate Spirit Festival, Musiconnect-italy.

Il Premio Andrea Parodi è realizzato dall’omonima Fondazione grazie a Regione autonoma della Sardegna, fondatore, Fondazione di Sardegna, Comune di Cagliari, contributo e patrocinio.

Partner della manifestazione sono: Teatro Massimo di Cagliari, European Jazz Expo, Folkest, Premio Bianca d’Aponte, Premio Città di Loano per la musica tradizionale italiana, Mare e Miniere, Musiconnect – Italy, Mo’l’estate Spirit Festival, Festival del torto, World Music Academy, Associazione Culturale S’Ardmusic, Fondazione Barùmini – Sistema cultura, Comune di Aggius – Etnosfera, Labimus- Laboratorio Interdisciplinare sulla musica dell’Università degli studi di Cagliari, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, NUOVOIMAIE, Federazione degli Autori, UNA, Unione nazionale autori, Siedas, Boxofficesardegna, AF Motors.

Media partner sono Rai Radio 1, Rai Radio Tutta Italiana, Rai Radio Techetè, Radio Popolare, Tiscali, Unica Radio, Ejatv, Sardegnaeventi24.it, Il giornale della musica, Blogfoolk, Folk Bulletin. Con il patrocinio di Rai Sardegna.

Partner internazionali: Deutchlandfunk Radio, Germania, Mundofonías, Spagna, Czech Radio – Petr Dorůžka, Repubblica Ceca, Radio Ona de Barcelona, Catalogna, Association Musica Italiana, Francia, World Music Charts Europe, Repubblica Ceca, Radio Wira Wiri, Olanda.

Per visionare maggiori informazioni:

www.premioandreaparodi.it

fondazione.andreaparodi@gmail.com