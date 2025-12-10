Premio Alata Solertia: 40 anni dopo, la tradizione continua

Appuntamento il 12 dicembre presso l’aula ex Merciologia della Studiorum Universitas di Messina
Venerdì 12 dicembre alle ore 16:30, nell’aula ex Merciologia della Studiorum Universitas, si terrà la celebrazione della XL edizione del Premio Alata Solertia.
L’evento, animato da Calogero Centofanti, ripristina la tradizione da lui indetta nel 1968, dedicata alla giornata del ringraziamento verso il Magnifico Rettore e i docenti che, con impegno e dedizione, trasmettono agli studenti i fondamenti scientifici delle varie discipline.
Il premio vuole ricordare non solo l’impegno degli educatori, ma anche i valori di coerenza, impegno civile e rispetto della Costituzione, valori che, come nell’esperienza del 1968, continuano a essere fondamentali anche nella società contemporanea.
Durante la cerimonia saranno consegnate testimonianze e riconoscimenti a:
Autorità scientifiche;
Membri delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate;
Cittadini comuni e volontari, tra cui coloro che hanno prestato servizio alla Porta Santa.
L’evento rappresenta un’occasione per celebrare eccellenza, impegno e solidarietà nella nostra comunità accademica e civile.