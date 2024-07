Premiazione squadre calcio Inter, Atalanta, Como, Mantova e Alcione

La cerimonia è in programma il 9 luglio nell’Aula consiliare di Palazzo Pirelli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Domani, martedì 9 luglio, alle ore 10:00 nell’Aula consiliare di Palazzo Pirelli si terrà la premiazione delle squadre professionistiche lombarde Inter, Atalanta, Como, Mantova e Alcione Milano, che si sono distinte nella stagione calcistica appena conclusasi.

La cerimonia sarà aperta dagli interventi del Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani e del Vice Presidente della Giunta regionale Marco Alparone: a ritirare i riconoscimenti saranno i vertici e i massimi rappresentanti delle società sportive premiate.

Per l’Inter interverrà il Presidente Giuseppe Marotta; per l’Atalanta il Direttore Generale Umberto Marino; per il Como l’Amministratore Delegato Francesco Terrazzani con l’allenatore Osian Wyn Roberts; per l’Alcione Milano i Presidenti Marcello Montini e Giulio Gallazzi. Il Mantova sarà presente con una delegazione dei vertici societari.