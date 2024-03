Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Dalla Lunigiana alla Val di Chiana, passando per la Garfagnana e la Val di Nievole, la piana fiorentina ed il Mugello, la costa livornese e quella pisana, il Chianti e la Val d’Elsa, il Casentino e la Valtiberina, la Val di Cecina e le colline senesi.

Tanti scatti per immortalare il modo in cui si sono trasformate, nell’arco di quasi cento anni, aree rurali della Toscana.

Si è tenuta stamattina, 9 marzo, in Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati la premiazione del contest ‘PhoToscana – Il paesaggio rurale toscano tra permanenze e trasformazioni’.

Il concorso fotografico è promosso dalla Regione, attraverso l’Osservatorio per il paesaggio, e realizzato con il supporto tecnico e comunicativo di Fondazione Sistema Toscana e la collaborazione della Fondazione Alinari.

Dopo la consegna dei riconoscimenti è stata inaugurata l’esposizione fotografica dedicata al contest che sarà ospitata per alcuni giorni negli spazi di Palazzo Strozzi Sacrati.

Il Presidente Eugenio Giani ha spiegato:

Una iniziativa che merita di essere promossa. Un modo per entrare in contatto con luoghi significativi, e forse meno conosciuti della Toscana, di quella che continuo a definire Toscana diffusa.

Faccio i miei complimenti a chi l’ha ideata e organizzata, ma soprattutto ai partecipanti e ai quindici tra loro che hanno ottenuto il più alto numero di voti.

Non c’è un vincitore, ma c’è un grande lavoro di valorizzazione di tanti luoghi, comparati con le foto degli stessi luoghi ritratti quasi cento anni prima e conservate grazie all’Archivio Alinari, un patrimonio inestimabile di proprietà della Regione.

Da questo confronto si possono apprezzare le trasformazioni intervenute nel tempo ed evidenziare come queste non abbiano cambiato il profilo del paesaggio. Un paragone che può servire anche come deterrente per eventuali interventi da pianificare in futuro.

Contiamo di ripetere l’iniziativa, spostando l’obiettivo su altri temi.