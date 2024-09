Prefinali Miss Reginetta d’Italia 2024: in finale 40 Miss per il titolo

Il 7 settembre all’Opera Beach Club di Riccione (RN) finalissima con Sofia Bruscoli, Beppe Convertini, Denny Mendez, Beatrice Luzzi e Rocco Ciarmoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Le studentesse Gioia Iovine 15 anni di San Sebastiano al Vesuvio (NA) e Chiara Batò 16 anni di Caserta, volano in Finale a Miss Reginetta d’Italia 2024.

Le Miss campane sono state selezionate durante la serata delle Prefinali di Miss Reginetta d’Italia, condotta da Francesco Anania, che ha visto le 80 splendide giovani ragazze provenienti da tutta la penisola sfilare davanti alla prestigiosa giuria del concorso per la selezione di 40 posti al sole nella finalissima nazionale di sabato 7 settembre che decreterà l’incoronazione ufficiale di Miss Reginetta d’Italia 2024.

Ecco l’elenco completo delle 40 Miss finaliste che si contenderanno la corona del celebre concorso di Miss Reginetta diretto da Alessio Forgetta:

Carola Cimmarusti, 18 anni, di Roma; Nina Manes, 18 anni, di Chieri (TO); Mara Elna Modoran, 19 anni, di Pisa; Sofia Gasparotto, 17 anni, di Treviso; Michelle Dumitrascu, 19 anni, di Roverbella (MN); Elisabetta Stella, 17 anni, di Ciriè (TO); Nadia Martynova, 16 anni, di Rimini; Laura Libbi, 19 anni, di Padova; Cecilia Colantoni, 17 anni, di Monterotondo (RM); Elisa Moschetta, 16 anni, di Pordenone; Giulia Rella, 17 anni, di Rovereto (TN); Ana Maria Cristea, 15 anni, di Padova; Anna Cataldi, 18 anni, di Livorno; Gioia Iovine, 15 anni, di San Sebastiano al Vesuvio (NA); Nicole Fiore, 16 anni, di Rende (CS); Kaya Lonati, 17 anni, di Roma; Aida Cinaj, 16 anni, di Pordenone; Arianna Pizzoni, 19 anni, di Foligno (PG); Daryna Ivanets, 19 anni, di Vicenza; Alessia Dall’Osto, 19 anni, di Piancamuno (BS); Aurora Dimiccoli, 18 anni, di Barletta; Sara Mancin, 18 anni, di Lombardore (TO); Clarissa Bala, 17 anni, di Cesena; Erica Agata Lentini, 18 anni, di Catania; Jasmine Luca, 17 anni, di Pordenone; Mariah Giuliano, 19 anni, di Roma; Chiara Batà, 16 anni, di Caserta; Sofia Granelli, 17 anni, di Como; Giorgia Mondi, 16 anni, di Venezia; Aurora Savino, 17 anni, di Bari; Desirée Collini, 17 anni, di Termoli (CB); Aurora Rizzo, 19 anni, di Padova; Sara De Gisi, 22 anni, di Roma; Katrin Petrov, 16 anni, di Mede (PV); Elisabetta Rossi, 17 anni, di Padova; Noemy Spataro, 14 anni, di Inzago (MI); Fernanda Carani, 17 anni, di Catania; Maria Teresa D’Amato, 14 anni, di Santa Flavia (PA); Sabrina Bellezza Viter, 19 anni, di Torino; Asia Pilot, 16 anni, di Pordenone.

Con le serate finali di Miss Reginetta d’Italia in atto a Riccione (RN) ha preso il via la terza edizione di ‘Queen Mood’, il primo reality italiano che svela al grande pubblico il backstage di un concorso di bellezza.

‘Queen Mood’ invita gli spettatori a immergersi nel mondo delle concorrenti, esplorando le sfide e le emozioni che vivono durante questo percorso. Un viaggio che celebra la diversità e l’autenticità, mettendo in luce non solo l’aspetto fisico delle Miss, ma anche le loro storie ed esperienze di vita.

A condurre l’edizione 2024 di ‘Queen Mood’ è la bellissima e carismatica Giulia Daniela Soponariu, 18 anni di Torino, eletta lo scorso anno Miss Reginetta d’Italia 2023, affiancata da Luca Carpitella.

Giulia Daniela Soponariu ha detto:

È la mia prima esperienza alla conduzione di un programma televisivo e mi sto divertendo tantissimo, è facile per me parlare di fronte alle telecamere, mi hanno chiesto di essere spontanea ed io non faccio altro che esprimere il mio carattere, coinvolgendo le ragazze di cui mi sento complice. Grazie alla vittoria di Miss Reginetta ho ricevuto molte importanti opportunità di lavoro, ho sfilato anche per Rocco Barocco a Pompei e ho numerosi impegni per l’autunno. Alle ragazze in gara mi sento di dire di non smettere mai di credere nei sogni. Un voto non conta nulla, bisogna volersi bene e avere sempre stima di noi stesse, prima o poi, i risultati arrivano.

Sabato 7 settembre all’Opera Beach Club di Riccione è in programma la finalissima del concorso, dove verrà decretata la più bella del reame con l’incoronazione ufficiale della Miss Reginetta d’Italia 2024.

A tenere a battesimo le Miss in veste di madrina sarà la splendida modella, showgirl e conduttrice televisiva Sofia Bruscoli.

Numerosi sono gli ospiti e gli artisti che si esibiranno durante la serata tra cui: l’amato conduttore televisivo Beppe Convertini, impegnato su Rai 1 con il programma ‘Azzurro Storie di Mare’, la bellissima attrice ed ex modella Denny Mendez, l’attrice protagonista di ‘Vivere’, nonché autrice televisiva, Beatrice Luzzi, e l’attore comico Rocco Ciarmoli.