Prefettura istituisce Zone a Vigilanza Rafforzata in 5 aree di Napoli

Sicurezza urbana

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Amministrazione Comunale ha pubblicato sul sito istituzionale un nuovo provvedimento straordinario, emesso dal Prefetto di Napoli ai sensi dell’art. 2 del TULPS, volto a rafforzare la sicurezza e la vivibilità in diverse zone del territorio cittadino.

L’ordinanza prefettizia, con decorrenza immediata e validità fino al 16 aprile 2026, nasce dalla necessità di contrastare fenomeni di microcriminalità, degrado urbano e “movida selvaggia” che limitano la libera fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini.

Le aree interessate

Il provvedimento individua cinque macro-aree cittadine definite “a vigilanza rafforzata”:

Area Coroglio: comprensiva di via Coroglio, discesa Coroglio, via Nisida e zone limitrofe fino ai confini con Pozzuoli.

Area Mergellina e Caracciolo: include via Mergellina, piazza Sannazaro, via Caracciolo, via Partenope e la Riviera di Chiaia.

Area Porta Capuana: interessa piazza Garibaldi, corso Garibaldi, piazza Principe Umberto e le vie adiacenti.

Area Piazza Bellini e Piazza Dante: coinvolge il centro storico, tra cui via Duomo, piazza Cavour, via Costantinopoli, piazza Bellini e piazza Dante.

Area Barra: focalizzata su piazza Bisignano, corso Sirena e corso Bruno Buozzi.

Le misure previste

Nelle zone indicate è disposto il divieto di stazionamento per i soggetti già segnalati all’Autorità Giudiziaria per reati specifici – quali spaccio di stupefacenti, reati contro la persona, rapina, furto e porto abusivo di armi – che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti. Per tali soggetti è ordinato l’immediato allontanamento dalle aree da parte delle Forze di Polizia.

Le motivazioni dell’intervento

L’Amministrazione sottolinea come la misura si sia resa necessaria a seguito di numerosi esposti di cittadini e associazioni che lamentano una ridotta fruibilità degli spazi pubblici a causa di assembramenti molesti, atti di vandalismo e inquinamento acustico.

I positivi risultati ottenuti con le precedenti ordinanze hanno confermato l’efficacia di questo strumento eccezionale per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza urbana.

Il link alla pagina del sito dove è possibile consultare il provvedimento integrale: https://www.comune.napoli.it/novita/istituzione-area-vigilata-fino-al-16-aprile/