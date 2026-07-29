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Precisazione di Casillo sulla piattaforma logistica della Valle Ufita

Di
Redazione
-
Valle Ufita

Il Vicepresidente annuncia convocazione tavolo istituzionale per settembre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Non esiste alcun definanziamento della piattaforma logistica della Valle Ufita da parte della Regione Campania.

Quest’opera è finanziata da sempre e solo con risorse regionali.

La Regione Campania i soldi li ha messi sul tavolo ed il progetto lo vogliamo riprendere, approfondire e realizzare secondo le esigenze del territorio. A settembre convocheremo un tavolo istituzionale per discuterne concretamente.

È quanto dichiara in una nota il Vicepresidente e Assessore ai trasporti, Mario Casillo.

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