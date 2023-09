Prato, I tappa percorso confronto con territori su crescita digitale

Agenda Digitale, la strategia la crescita digitale

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Ci stiamo dotando di strumenti nuovi per ridurre ancora il divario digitale che esiste tra i territori e tra i cittadini della nostra regione. Gestione sicura dei dati e competenze digitali sono la priorità.

È questo l’annuncio con il quale l’Assessore regionale all’innovazione, Stefano Ciuoffo, ha aperto i lavori del convegno che la Regione Toscana ha organizzato per fare il punto sulla nuova Agenda Digitale e che si è svolto a Prato, presso la sede di Prisma.

Ha aggiunto Stefano Ciuoffo:

È necessario infatti recuperare in tempi rapidi quel ritardo nell’innovazione digitale che contraddistingue il Paese. Le iniziative portate avanti dalla Regione Toscana in questi anni sulla gestione pubblica dei dati, attraverso il sistema cloud, e l’investimento nelle competenze digitali, prima con Connessi in Buona Compagnia ed oggi con il progetto dei punti di facilitazione digitali, previsti dal PNRR, sono rivolte a questo obiettivo. L’Assessore ha ricordato come la Toscana sta collaborando con il Governo nazionale per la definizione di un modello per la gestione e la protezione dei dati, consolidando e mantenendo il proprio cloud pubblico, rivolto alle pubbliche amministrazioni in primis. Infine, Stefano Ciuoffo, ha toccato la fondamentale questione della formazione all’uso delle strumentazioni e dei supporti digitali. Ha concluso Stefano Ciuoffo:

È un tema che riguarda in primo luogo, ma non soltanto, le nostre scuole e le nostre università, perché c’è bisogno di una massiccia e diffusa opera di formazione, per garantire a tutti il miglior accesso ai diritti di cittadinanza.

A questo scopo stiamo avviando il percorso per aprire i primi centri di facilitazione digitale, che per quanto riguarda la nostra Regione dovranno essere almeno 169.

Questi punti di facilitazione non potranno essere un’iniziativa legata esclusivamente al PNRR, ma dovranno diventare un servizio pubblico permanente, capace di ridurre le distanze tra cittadino e Pubblica Amministrazione e di garantire l’accesso ai servizi ad ognuno, partendo da chi è più fragile.

Le prossime tappe di presentazione e confronto sull’Agenda Digitale della Toscana si terranno a Siena, lunedì 16 ottobre, e a Livorno, lunedì 6 novembre.

