Pozzuoli (NA) si illumina per il Natale!

Il 30 novembre saranno accese le luci

Riceviamo e pubblichiamo.

Domani 30 novembre al calar del sole la città di Pozzuoli (NA) si accenderà per Natale. Un nuovo skyline per il Rione Terra, che si aggiunge a quello già esistente: colori e luci completamente rinnovati per valorizzare ulteriormente l’antica Rocca.

Le luminarie, il tradizionale albero di Natale in Piazza della Repubblica, installazioni al centro storico e in tutta la città allieteranno lo shopping natalizio anche durante la settimana e non solo nei weekend.

L’Assessore Filippo Monaco ha concluso:

Abbiamo deciso di mettere in campo un investimento importante per sostenere i commercianti in questo momento difficile. Siamo certi che il periodo di Natale sarà, come ogni anno, un’ulteriore occasione per ravvivare la città.

Il Sindaco Gigi Manzoni: