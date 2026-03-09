Pozzuoli (NA), scoperti due allacci idrici abusivi

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Servizio Ciclo Integrato delle Acque del Comune di Pozzuoli sta proseguendo la campagna di acquisizione delle nuove utenze idriche nelle aree di Strada della Colmata, Strada del Cantiere, Via del Mare, Viale Sibilla e Via Santa Maria Goretti.

L’intervento rientra nel più ampio programma di riqualificazione della zona, nell’ambito del quale è stata recentemente realizzata una nuova condotta idrica pubblica. Contestualmente è in corso la dismissione della ormai obsoleta condotta riconducibile alla cosiddetta Opera Nazionale Combattenti.

Nella mattinata di oggi, 9 marzo 2026, durante le consuete attività di monitoraggio del territorio, il personale tecnico del Servizio Ciclo Integrato delle Acque, coordinato dal funzionario EQ Giuseppe Ferrigno, con il supporto operativo dei militari della Stazione Carabinieri di Licola guidati dal comandante Donato Vallefuoco, ha individuato e immediatamente interrotto due prelievi idrici abusivi collegati alla nuova condotta in Strada della Colmata.

Il Servizio Ciclo Integrato delle Acque provvederà ora alle formalità di rito e alla trasmissione all’Autorità Giudiziaria della formale denuncia relativa a quanto accertato nell’ambito delle attività di competenza.

Il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, dichiara:

Il contrasto agli allacci abusivi e la tutela delle infrastrutture pubbliche rappresentano una priorità per l’Amministrazione.

Stiamo investendo nel rinnovamento della rete idrica e nella riqualificazione di intere aree della città: per questo è fondamentale garantire il rispetto delle regole e la corretta gestione di un bene prezioso come l’acqua.