Pozzuoli (NA): nominati due nuovi Assessori

Il Sindaco riorganizza la Giunta

Il Sindaco Luigi Manzoni, con Decreto n. 30 del 3 novembre 2025, ha ridefinito la composizione della Giunta Comunale e le deleghe assessorili, revocando i precedenti decreti del maggio e giugno scorsi.

L’obiettivo è imprimere un nuovo impulso all’azione amministrativa, rafforzando la coesione e l’efficacia della squadra di governo.

La riorganizzazione comporta anche alcune variazioni significative rispetto alla precedente composizione, Decreto n. 17 del 3 giugno 2025.

La nuova Giunta è così composta:

Maria Magliulo, Vice-Sindaco e Assessore alle Attività Produttive, Commercio e Sviluppo Economico, SUAP – sviluppo industriale, artigianato, agricoltura e pesca, risorsa mare e laghi, fiere e mercati, mercati all’ingrosso, impianti sportivi, politiche del lavoro;

Salvatore Caiazzo, Assessore Anziano all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile, che acquisisce anche la delega agli impianti sportivi – rifiuti, acque, energia, tutela ambientale, decoro urbano, randagismo, sport;

Monica Barbieri, Assessore al Patrimonio e PNRR – patrimonio, immobili comunali, gestione e valorizzazione beni patrimoniali, gestione finanziamenti PNRR, laboratori culturali, demanio marittimo, linea di costa, stabilimenti balneari, approdi;

Vittorio Festa, Assessore alla Pubblica Istruzione e Innovazione Digitale – edilizia scolastica, università, digitalizzazione, reti informatiche, videosorveglianza, servizi demografici e cimiteriali, toponomastica;

Vittorio Gloria, Assessore al Governo del Territorio e Mobilità – urbanistica, PUC e varianti, riqualificazione urbana, traffico e viabilità, parcheggi, arredo urbano, pubblicità e affissioni;

Paolo Ismeno, Assessore al Bilancio e ai Lavori Pubblici – bilancio, finanze, tributi, personale, lavori pubblici, edilizia pubblica, manutenzioni, pubblica illuminazione, sicurezza del lavoro;

Mariasole La Rana, Assessore alle Politiche Sociali, Giovanili, a cui si aggiunge la Cultura, per una maggiore integrazione tra politiche sociali e culturali. Nel dettaglio: piano sociale di zona, pari opportunità, politiche per minori, famiglie, disabilità, migranti, terza età, tempo libero, cultura, lotta alla povertà.

