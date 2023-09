Pozzuoli (NA): nessun danno per la scossa del 7 settembre 2023

Riceviamo e pubblichiamo.

Lo ha detto il Sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni al termine dello sciame sismico, che ieri sera, 7 settembre, alle ore 19:45, ha fatto registrare la scossa più forte, magnitudo 3.8, negli ultimi 39 anni. Il fine sciame è stato comunicato dall’Osservatorio Vesuviano alle ore 23:50.

Ha precisato il primo cittadino di Pozzuoli:

Nel corso della riunione in Comune, protrattasi fino a tarda notte con i responsabili locali della Protezione civile, i dirigenti dell’Ente e i vertici della Polizia municipale, non sono emerse criticità o danni a fronte delle poche segnalazioni di intervento ricevute.

Pur comprendendo la preoccupazione dei cittadini invito ancora una volta la popolazione a mantenere la calma e affidarsi ai canali ufficiali di comunicazione. L’Amministrazione sta prestando la massima attenzione alla mitigazione del rischio derivante dai fenomeni bradisismici.

Sono costantemente in contatto con l’INGV e con Italo Giulivo, Direttore generale dell’Ufficio di Protezione Civile regionale, con il quale questo pomeriggio mi confronterò ulteriormente.

Inoltre, mercoledì prossimo sarò a Roma per incontrare il Ministro della Protezione civile Nello Musumeci, che ringrazio pubblicamente per la tempestività di accoglimento della mia richiesta di confronto: al Ministro chiederò l’emanazione di uno specifico provvedimento che preveda importanti misure per fronteggiare adeguatamente i rischi derivanti dal fenomeno bradisismico, a partire dallo stanziamento di risorse per completare le verifiche e l’esecuzione di interventi strutturali sugli edifici e sulle infrastrutture pubbliche e per agevolare i cittadini nelle attività di controllo e di adeguamento statico degli immobili di proprietà privata.