Pozzuoli (NA) nasce la nuova Giunta Manzoni

Il Sindaco: ‘Restiamo aperti al confronto’

Il Sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha nominato la nuova Giunta.

L’esecutivo gode del sostegno dei rappresentanti provinciali e regionali dei partiti del cosiddetto ‘Campo Largo’ formato da PD, Europa Verde, Italia Viva, Avanti PSI e dalle civiche Pozzuoli al Centro e Davvero Pozzuoli.

Il Sindaco Gigi Manzoni spiega:

Questa Giunta è chiamata ad una grande sfida: portare a compimento le azioni programmatiche già avviate e fondamentali per il rilancio della Città: Rione Terra, PUC, porto commerciale, ridefinizione della linea di costa, gestione del patrimonio, PUMS e sistema integrato della mobilità. Pozzuoli rappresenta una delle più importanti Città della Regione e attraversa un difficile momento legato al bradisismo ma, nel contempo, è interessata da straordinarie opportunità di rilancio economico e sociale a partire dal forte interesse di investitori sul territorio. Intendiamo andare avanti con impegno e senso del dovere anteponendo gli interessi della Città rispetto a quelli, seppur legittimi, delle singole forze politiche. Restiamo aperti al confronto e al coinvolgimento di tutte le forze che vogliono lavorare per il bene della nostra Pozzuoli.

Sul sito del Comune di Pozzuoli il decreto con i nomi e le deleghe:

https://pozzuoli.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=54838&CSRF=c33a94dc0c337112ee1b915952a04a7f