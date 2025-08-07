Pozzuoli (NA), la costa cambia volto

Tra le novità 50% di spiagge libere e tariffe agevolate per i residenti

Da oggi il mare torna davvero ad essere un bene comune. Con l’approvazione in Consiglio Comunale del nuovo impianto di gestione del demanio marittimo, l’Amministrazione Manzoni dà avvio a una trasformazione concreta e coraggiosa: almeno il 50% delle spiagge sarà libero, pubblico, fruibile gratuitamente da chiunque.

È questo il cuore di una visione che mette al centro l’interesse collettivo e la giustizia territoriale. Un principio semplice ma rivoluzionario: le spiagge appartengono a tutti e devono essere vissute da tutti, senza barriere, senza distinzioni, senza esclusioni.

Il Sindaco Gigi Manzoni ha dichiarato:

Oggi è un giorno importante per la città. Con questo atto mettiamo nero su bianco una scelta chiara: il mare non è proprietà privata, ma patrimonio pubblico. Garantire almeno il 50% di spiagge libere significa riaffermare un diritto e dare corpo a una promessa. È un segnale forte, che guarda al futuro e restituisce alla nostra costa la sua vocazione più autentica: quella di spazio aperto, accogliente, condiviso.

Il provvedimento approvato prevede:

• Almeno il 50% di arenili a uso libero, garantito per legge comunale;

• Accesso libero e gratuito al mare da ogni punto del litorale;

• Tariffe agevolate per i residenti all’interno delle concessioni;

• Aree attrezzate per il consumo di cibo portato da casa, senza obblighi commerciali;

• Nessuna esclusività per eventi privati: gli spazi restano pubblici;

• Nuove aree per lo sport e per gli animali da compagnia;

• Più concorrenza, più opportunità, più pluralità nell’offerta;

• Regole chiare e trasparenti per l’assegnazione degli spazi.

L’Amministrazione comunale annuncia, inoltre, che, nei prossimi mesi, saranno avviati momenti partecipativi aperti alla cittadinanza, alle realtà sociali, culturali e imprenditoriali del territorio, per definire insieme e nel dettaglio il Piano delle Aree Demaniali, PAD. Un percorso condiviso che mira a rendere sempre più trasparente, inclusiva e coerente con i bisogni del territorio la gestione del litorale.

Il Sindaco Manzoni ha aggiunto:

Abbiamo iniziato un cammino nuovo, che si fonda sull’ascolto, sulla trasparenza e sulla partecipazione. Il cambiamento non arriva dall’alto, ma si costruisce insieme. E il nuovo volto del demanio sarà il frutto di un lavoro collettivo che metta al centro Pozzuoli, la sua costa, i suoi cittadini.

La costa di Pozzuoli torna ad essere spazio di libertà, incontro e bellezza. E questa – per la città – è solo la prima, concreta tappa di un percorso di rigenerazione e responsabilità.