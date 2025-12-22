Pozzuoli (NA) celebra il Capodanno 2026 sul Lungomare Pertini

Grande musica, spettacolo e partecipazione collettiva

Pozzuoli (NA) si prepara a salutare l’arrivo del Nuovo Anno 2026 con un grande evento musicale aperto a tutta la cittadinanza e ai visitatori.

Il Concerto di Capodanno, in programma sul Lungomare Sandro Pertini, sarà una lunga festa all’insegna della musica, dell’intrattenimento e della condivisione, in uno degli scenari più suggestivi della città.

Il cartellone artistico propone un’offerta ricca e trasversale, capace di coinvolgere pubblici di ogni età e gusto musicale:

Luca Sepe, cantautore, performer e comico di grande esperienza, porterà sul palco uno show coinvolgente fatto di brani riadattati, ironia contemporanea e interazione diretta con il pubblico, garantendo un forte impatto aggregativo.

Giuliano Palma, figura storica della musica italiana, offrirà un concerto di grande qualità che attraversa swing, ska, pop e jazz, grazie alla sua inconfondibile versatilità vocale e stilistica.

Veronica Simioli, voce raffinata e identitaria, proporrà una performance elegante che fonde jazz, soul e pop in chiave contemporanea, alternando momenti intimi a sezioni più dinamiche.

Shade, tra i principali protagonisti della scena urban nazionale, animerà la piazza con uno show energico che unisce rap, pop-urban e freestyle, caratterizzato da una forte interazione con il pubblico.

Febbre Italiana, format di intrattenimento ad alto impatto, trasformerà il lungomare in una vera e propria discoteca a cielo aperto con remix dance dei più grandi successi italiani dagli anni 90 a oggi, animazione, luci e ritmo.

A presentare la serata, l’istrionico Mino Monelli, una presenza familiare che accompagnerà la nostra città anche nel passaggio al 2026.

Il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, dichiara:

Il Concerto di Capodanno sul Lungomare Pertini rappresenta un momento simbolico di incontro e di condivisione per tutta la nostra comunità. Abbiamo voluto un programma di alto livello artistico, capace di valorizzare Pozzuoli, il suo lungomare e la sua vocazione all’accoglienza. Sarà una festa sicura, inclusiva e aperta a tutti, per iniziare il nuovo anno con energia, cultura e bellezza.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi per vivere insieme un Capodanno all’insegna della musica, dello spettacolo e della convivialità, celebrando Pozzuoli come luogo di cultura, socialità e grandi eventi.