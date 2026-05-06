Pozzuoli (NA) celebra i 730 anni dalla nascita come Civitas

Due giorni di eventi al Rione Terra

Riceviamo e pubblichiamo.

In occasione del 730° anniversario di Pozzuoli come Civitas, il Comune di Pozzuoli (NA) promuove due giornate di incontri, attività culturali e visite guidate nello scenario suggestivo del Rione Terra, con l’obiettivo di valorizzare la storia, le tradizioni e l’identità della città.

8 maggio | Rione Terra | ore 9:30 – 14:00

Incontro con le scuole

La mattinata sarà dedicata agli studenti del territorio e si articolerà in due momenti distinti.

Presso l’ex sala consiliare di Palazzo Migliaresi, secondo piano, l’Amministrazione comunale e numerosi esperti di storia, lingua e tradizioni locali incontreranno gli studenti, protagonisti della giornata con la presentazione dei loro lavori dedicati al compleanno della Civitas.

Parallelamente, lungo le strade del Rione, si terrà una passeggiata narrata dell’antica Rocca, arricchita da esibizioni musicali della tradizione locale, momenti di teatro itinerante, racconti guidati, una presentazione sulla storia del Duomo e una mostra fotografica presso la Cappella di San Liborio.

9 maggio | Rione Terra | ore 10.00 – 13:00

Visita gratuita al Percorso Archeologico Sotterraneo

Saranno organizzate visite guidate gratuite al Percorso Archeologico Sotterraneo del Rione Terra nei seguenti orari:

• ore 10:00

• ore 11:00

• ore 12:00

La partecipazione è aperta a tutti, previa prenotazione tramite WhatsApp al numero 3280979713, indicando “prenotazione visita alla Puteoli Sotterranea”. È richiesto di presentarsi 15 minuti prima dell’orario scelto. I posti sono limitati fino a esaurimento.

L’accesso all’ex sala consiliare di Palazzo Migliaresi è riservato alle scuole.

La passeggiata narrata e la visita al percorso archeologico sono aperte al pubblico secondo le modalità indicate.

Il Sindaco Luigi Manzoni dichiara:

Celebrare i 730 anni di Pozzuoli come Civitas significa rafforzare il legame tra la nostra comunità e le sue radici più profonde. Queste giornate rappresentano un’occasione preziosa per coinvolgere i giovani e i cittadini in un percorso di conoscenza e valorizzazione della nostra storia. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Assessore Mariasole La Rana per aver ideato e organizzato questa iniziativa con passione e competenza, coinvolgendo scuole, associazioni e realtà del territorio in un progetto di grande valore culturale e identitario.

L’Assessore Mariasole La Rana aggiunge:

Questo momento commemorativo è destinato a diventare un appuntamento stabile, da rinnovare ogni anno, perché rappresenta un’occasione preziosa per l’intera comunità puteolana. Non solo consente di custodire e tramandare le nostre radici, rafforzando l’identità locale, ma contribuisce anche a creare un ponte tra generazioni e a consolidare una rete sempre più forte tra amministrazione comunale, istituzioni scolastiche, associazioni e cittadini. Un percorso condiviso che punta a costruire uno spirito comunitario sempre più coeso, partecipativo e solidale.

L’Amministrazione comunale ringrazia le istituzioni scolastiche partecipanti e tutti i professionisti e le associazioni coinvolte: studiosi, artisti, narratori, musicisti e guide che contribuiranno a rendere queste giornate un momento di condivisione e riscoperta collettiva.