Pozzuoli (NA), Assegni Cura e Voucher per disabili gravi e gravissimi

Pubblicato l’avviso pubblico dell’Ambito Sociale N12

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Ambito Sociale N12, con il Comune di Pozzuoli in qualità di capofila, ha pubblicato l’Avviso Pubblico per l’erogazione di Assegni di Cura e Voucher destinati a persone in condizioni di disabilità grave e gravissima, nell’ambito del Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2022/2024, approvato dalla Regione Campania (DGR n. 121/2023 e DGR n. 70/2024).

L’intervento è finalizzato a favorire la permanenza al domicilio delle persone non autosufficienti e a sostenere i familiari nel carico di cura. I beneficiari potranno ricevere un contributo economico finalizzato all’assistenza domiciliare, da utilizzare per acquisire servizi di cura da assistenti familiari, educatori o operatori professionali.

Chi può fare domanda

Possono accedere al beneficio:

• Persone con disabilità gravissima, secondo i criteri del DM 26/09/2016;

• Persone con disabilità grave, secondo l’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013;

• Residenti nei Comuni dell’Ambito N12: Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida;

• Titolari di indennità di accompagnamento e con certificazione ai sensi della Legge 104/92, art. 3, comma 3.

Sono esclusi i soggetti ospitati in strutture residenziali e chi ha un ISEE socio-sanitario superiore a € 50.000 (€ 65.000 per i minori).

Contributi previsti

• Fino a € 1.200 mensili per disabilità gravissima;

• Fino a € 600 mensili per disabilità grave. Scadenze e modalità

Le nuove istanze e le richieste di prosieguo per i già beneficiari dovranno essere presentate entro il 3 ottobre 2025 presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di residenza, Ambito N12, corredate dalla documentazione prevista nell’avviso.

Finalità del programma

Il contributo ha lo scopo di:

• Sostenere economicamente le famiglie nel carico di cura;

• Favorire il rientro e la permanenza a casa di persone con alta intensità assistenziale;

• Prevenire l’istituzionalizzazione e incentivare una rete di assistenza personalizzata.

Controlli e trasparenza

L’Ambito N12 verificherà la regolarità delle spese rendicontate tramite controlli a campione e visite domiciliari. I beneficiari dovranno documentare almeno il 70% delle spese sostenute con ricevute, fatture, contratti o bonifici.

Informazioni e contatti

Per chiarimenti è possibile contattare la dott.ssa Miriam Tortorelli, Responsabile del Procedimento, ai seguenti recapiti:

• Tel: 081-19669617

• Email: miriam.tortorelli@comune.pozzuoli.na.it

Il testo integrale dell’avviso e i modelli di domanda sono disponibili presso i Comuni dell’Ambito N12 e sui rispettivi siti istituzionali.

Per l’avviso pubblico e i modelli per l’istanza è possibile collegarsi al seguente link:

https://comune.pozzuoli.na.it/avviso-pubblico-per-lerogazione-di-assegni-di-cura-e-voucher-per-disabili-gravissimi-e-disabili-gravi-dgr-n-121-del-14-03-2023-e-dgr-n-70-del-20-02-2024/