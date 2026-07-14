Pozzuoli (NA), approvate definizione agevolata e rottamazione quinquies

Il Sindaco Manzoni: ‘Doveroso offrire un’opportunità concreta a chi vuole mettersi in regola’

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Consiglio Comunale di Pozzuoli (NA) ha approvato due provvedimenti che consentiranno ai cittadini e alle imprese di regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando dell’eliminazione di sanzioni e interessi.

Le due misure riguardano ambiti diversi ma sono complementari:

il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, relativo ai tributi e alle entrate gestite direttamente dal Comune;

l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (rottamazione quinquies), che riguarda invece i crediti comunali già trasmessi ad ADER.

Per quanto riguarda le entrate comunali, potranno essere definiti gli avvisi relativi a IMU, TARI, canoni idrici e canoni patrimoniali.

Il regolamento approvato dal Consiglio amplia inoltre la platea dei beneficiari includendo anche tutti gli accertamenti relativi alle annualità 2020 e 2021, indipendentemente dalla loro data di emissione, evitando che i contribuenti siano penalizzati dai ritardi determinati dalla sospensione dei termini durante l’emergenza Covid.

Contestualmente il Consiglio ha deliberato l’adesione alla cosiddetta rottamazione quinquies per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. La misura riguarda tutti i debiti tributari e patrimoniali affidati ad ADER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, compresi quelli già interessati da precedenti definizioni agevolate decadute per mancato pagamento.

Sarà possibile estinguere il debito pagando il solo capitale e le spese di notifica e delle eventuali procedure esecutive, con lo stralcio di sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio.

Sono comprese anche le sanzioni del Codice della Strada, per le quali saranno eliminati gli interessi e le maggiorazioni previste dalla legge.

Per la definizione agevolata delle entrate comunali le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2026 attraverso il Portale Linkmate.

Per la rottamazione quinquies dei carichi ADER, invece, la domanda dovrà essere presentata direttamente all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, esclusivamente in modalità telematica, tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, secondo le modalità che saranno pubblicate dall’Agenzia.

Il Sindaco Luigi Manzoni dichiara:

Abbiamo voluto mettere in campo tutti gli strumenti che la legge ci consente per aiutare cittadini e imprese a regolarizzare la propria posizione con il Comune. Negli ultimi anni il nostro territorio ha dovuto affrontare la pandemia, la crisi economica e oggi anche le difficoltà legate al bradisismo. In questo contesto era doveroso offrire un’opportunità concreta a chi vuole mettersi in regola. Le due misure approvate rappresentano un segnale di attenzione verso chi ha vissuto momenti di difficoltà ma anche un importante strumento per migliorare la capacità di riscossione dell’Ente. Recuperare crediti significa poter investire maggiormente in servizi, manutenzioni e opere pubbliche a beneficio dell’intera comunità.

L’Assessore al Bilancio Paolo Ismeno aggiunge: