Pozzuoli (NA) al fianco delle donne nella lotta contro ogni violenza

Gli eventi di sensibilizzazione organizzati

Riceviamo e pubblichiamo.

Grande successo ieri mattina per il primo degli eventi dedicati alla giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Alla presenza dell’Assessore regionale Lucia Fortini, l’Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli Fabiana Riccobene e la Presidente della P&P Academy Anna Paparone si sono confrontate con gli studenti, le donne detenute e le donne dei CAV di Ambito sulle principali tematiche legate alla violenza contro le donne, con la presentazione dei lavori preparati durante i mesi scorsi.

Domenica 24, a partire dalle ore 11:00, la Lega Navale, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità e con la Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli, organizza per la prima volta ‘Una cima rossa per fermare la violenza sulle donne’, una veleggiata che partirà dal Molo Caligoliano ed arriverà fino al Pontile di Bagnoli.

Lunedì 25 novembre, alle ore 10:00, presso l’ex sala consiliare di Palazzo Migliaresi al Rione Terra, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli presenta il convegno ‘Violenza di genere nell’era digitale – Revenge Porn – Analisi del fenomeno e strumenti di tutela’.

Un confronto tra esperti su un tema di grande attualità, alla presenza degli studenti delle scuole del territorio.

L’evento è patrocinato dalla Commissione per le Pari opportunità del Comune di Pozzuoli, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dal Comitato Pari Opportunità del COA Napoli. Partecipano l’Associazione ‘PermessoNegato’, che da anni si occupa di supportare le vittime di revenge porn con soluzioni tecnologiche al fine di impedire la diffusione di materiale intimo e il Sindacato Forense Puteolano.

Il Sindaco Luigi Manzoni ha dichiarato:

Una serie di eventi che dimostra l’attenzione di questa amministrazione nei confronti delle tematiche legate alle pari opportunità e che mirano a promuovere la libertà delle donne e la giusta educazione degli uomini. Dobbiamo lavorare tutti per l’eliminazione della violenza in generale e di quella contro le donne, con l’educazione, la sensibilizzazione e la prevenzione. Possiamo farlo solo tutti insieme: donne, uomini, politici, insegnanti, operatori del sociale, forze dell’ordine. Solo così daremo ai nostri figli un futuro più roseo e più libero per tutti.

L’Assessore Fabiana Riccobene conclude:

Stiamo assistendo ad un aumento considerevole degli episodi di violenza contro le donne non solo fisica ma anche psicologica, sociale, finanziaria. La scelta di affrontare il tema del revenge porn e di tutto quanto legato alla diffusione non consensuale di materiale intimo solca il tracciato da sempre seguito dall’Assessorato verso l’informazione e la sensibilizzazione a partire dai più giovani per contrastare e prevenire qualunque tipo di violenza.

Programma convegno